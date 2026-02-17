Züber'in sahiplerine uyuşturucudan gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş operasyonu gündemdeki yerini koruyor. Bu sabah yeni gelişmeler ise art arda yaşanmaya devam ediyor.

ÜNLÜ İSİMLER GÖZALTINA ALINDI

Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda aralarında Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve müzisyen Murat Dalkılıç'ın da olduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.

OPERASYON İŞ DÜNYASINA DA SIÇRADI

Sanat dünyasından çok sayıda ismin olduğu operasyonda iş dünyasından da gözaltına alınanlar oldu.

ZÜBER'İN SAHİPLERİ GÖZALTINA ALINDI

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre Züber'in sahipleri Murathan Kurt ve Nailcan Kurt gözaltına alındı.

Yapılan operasyonda gözaltına alınanların tam listesi ise şöyle:

Hakan TUNÇELLİ

Sırrı Murat DALKILIÇ

Rıza Kaan TANGÖZE

Murat CEVAHİROĞLU

Barış TALAY

Hakan KAKIZ

Kemal DOĞULU

Murat ÖZTÜRK

Murathan KURT

Nailcan KURT

Alihan TAŞKIN

Tolga SEZGİN

Ramazan BAYAR

Aygün AYDIN

Buse Görkem NARCI

İsmail HACIOĞLU

Furkan Koçan