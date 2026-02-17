Züber'in sahiplerine uyuşturucudan gözaltı
Yasa dışı bahis, uyuşturucu ve fuhuş soruşturmalarında yeni gelişmeler art arda yaşandı. Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Züber'in sahipleri Murathan Kurt ve Nailcan Kurt gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş operasyonu gündemdeki yerini koruyor. Bu sabah yeni gelişmeler ise art arda yaşanmaya devam ediyor.
ÜNLÜ İSİMLER GÖZALTINA ALINDI
Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda aralarında Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve müzisyen Murat Dalkılıç'ın da olduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.
OPERASYON İŞ DÜNYASINA DA SIÇRADI
Sanat dünyasından çok sayıda ismin olduğu operasyonda iş dünyasından da gözaltına alınanlar oldu.
ZÜBER'İN SAHİPLERİ GÖZALTINA ALINDI
Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre Züber'in sahipleri Murathan Kurt ve Nailcan Kurt gözaltına alındı.
Yapılan operasyonda gözaltına alınanların tam listesi ise şöyle:
Hakan TUNÇELLİ
Sırrı Murat DALKILIÇ
Rıza Kaan TANGÖZE
Murat CEVAHİROĞLU
Barış TALAY
Hakan KAKIZ
Kemal DOĞULU
Murat ÖZTÜRK
Murathan KURT
Nailcan KURT
Alihan TAŞKIN
Tolga SEZGİN
Ramazan BAYAR
Aygün AYDIN
Buse Görkem NARCI
İsmail HACIOĞLU
Furkan Koçan