İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesindeki yerini korudu

Konya ve Sakarya'da Yüzyılın Konut Projesi için kura heyecanı
Konya ve Sakarya'da Yüzyılın Konut Projesi için kura heyecanı
%25 Peşinatla Ege'de Arsa Sahibi Olun!
%25 Peşinatla Ege'de Arsa Sahibi Olun!
Sponsorlu İçerik
Bahçeli: Yemin töreninde olanlar siyasi eşkıyalıktır. Nesiniz, kimsiniz?
Bahçeli: Yemin töreninde olanlar siyasi eşkıyalıktır. Nesiniz, kimsiniz?
Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 şüpheli gözaltına alındı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 şüpheli gözaltına alındı
Adana'da başıboş köpekler kadına saldırdı
Adana'da başıboş köpekler kadına saldırdı
Yasa dışı bahis operasyonu: 1 futbol kulübüne el konuldu
Yasa dışı bahis operasyonu: 1 futbol kulübüne el konuldu
Mart, bu yıl kapıdan baktırmayacak
Mart, bu yıl kapıdan baktırmayacak
Ev satışında yeni dönem başladı!
Ev satışında yeni dönem başladı!
Suya zam yağmuru! Üç büyükşehirde tarife de damacana fiyatı da arttı
Suya zam yağmuru! Üç büyükşehirde tarife de damacana fiyatı da arttı
LGBT'yi övene 3 yıl hapis yolda!
LGBT'yi övene 3 yıl hapis yolda!
Altında yön ne olacak? İşte gram ve yarım altın satış fiyatları
Altında yön ne olacak? İşte gram ve yarım altın satış fiyatları
Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'ya gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'ya gidecek
Özel maden ocağında göçük: İki işçi hayatını kaybetti
Özel maden ocağında göçük: İki işçi hayatını kaybetti
Doktorların haberi bile yok: Usulsüz reçete operasyonunda 7 gözaltı
Doktorların haberi bile yok: Usulsüz reçete operasyonunda 7 gözaltı
Taksi plakasında 'vergi' çöküşü: Fiyatlar 2 milyon TL birden düştü!
Taksi plakasında 'vergi' çöküşü: Fiyatlar 2 milyon TL birden düştü!
Maliye'de FETÖ operasyonu: 52 vergi müfettişi tutuklandı
Maliye'de FETÖ operasyonu: 52 vergi müfettişi tutuklandı
İki ilde daha 'Yüzyılın Konut Projesi' için kura çekildi
İki ilde daha 'Yüzyılın Konut Projesi' için kura çekildi
KDK devreye girdi, YÖK 'cuma namazı' talimatı verdi
KDK devreye girdi, YÖK 'cuma namazı' talimatı verdi
Kadın hakimi silahla yaralayan savcıya istenen ceza belli oldu
Kadın hakimi silahla yaralayan savcıya istenen ceza belli oldu
Bir adli emanet hırsızlığı da Kocaeli Adliyesi'nden: 2 kilo altın çalınmış
Bir adli emanet hırsızlığı da Kocaeli Adliyesi'nden: 2 kilo altın çalınmış
BDDK'dan bankalara talimat: Kredi kartı limitleri sil baştan düzenleniyor!
BDDK'dan bankalara talimat: Kredi kartı limitleri sil baştan düzenleniyor!
DMM'den 'iki madeni paranın üretimi durduruldu' iddialarına açıklama
DMM'den 'iki madeni paranın üretimi durduruldu' iddialarına açıklama
MHP'li Yıldız yanıtladı: Raporda 'umut hakkı' olacak mı?
MHP'li Yıldız yanıtladı: Raporda 'umut hakkı' olacak mı?
Dört kişilik bir memur ailesinin açlık sınırı belli oldu
Dört kişilik bir memur ailesinin açlık sınırı belli oldu
Meclis'te stajyerlere taciz davasında 3 kişi yeniden tutuklandı
Meclis'te stajyerlere taciz davasında 3 kişi yeniden tutuklandı
Bakan Gürlek'ten işgalci İsrail'in kararına tepki
Bakan Gürlek'ten işgalci İsrail'in kararına tepki
İZBETON soruşturmasında 22 kişi adliyeye sevk edildi
İZBETON soruşturmasında 22 kişi adliyeye sevk edildi
İstanbul'da 9 saatlik su kesintisi
İstanbul'da 9 saatlik su kesintisi
Kürşad Zorlu: Türk Dünyası diaspora gücünü birleştirmeyi hedefliyoruz
Kürşad Zorlu: Türk Dünyası diaspora gücünü birleştirmeyi hedefliyoruz
Bakan Göktaş 'çok yakında' diyerek paylaştı
Bakan Göktaş 'çok yakında' diyerek paylaştı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesindeki yerini korudu

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 2025 yılına ilişkin Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'na göre, İstanbul Havalimanı üst üste 4'üncü yıl birinci sırada yer almayı başardı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2026 11:42, Son Güncelleme : 17 Şubat 2026 11:43
Yazdır
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesindeki yerini korudu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL 2025 Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

EUROCONTROL ağı bölgesinde 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,1 artışla 11,1 milyon uçuşun yapıldığı bilgisini veren Uraloğlu, en yüksek günlük trafiğin 18 Temmuz 2025'te gerçekleştiğini söyledi. Uraloğlu, söz konusu tarihte 37 bin 34 uçuş yapıldığını bildirdi.

Türkiye'nin günlük ortalama 3 bin 355 uçuşla Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldığını ifade eden Uraloğlu, "Türkiye, hava ulaşımında artık sadece transit ülke değil, bölgesel ve küresel merkez haline geldi. Günlük ortalama uçuş sayısı Kovid-19 salgınından önceki döneme göre Türkiye'de yüzde 20 arttı." dedi.

"Dünya havacılığına yön verir hale geldik"

İstikrarlı yükseliş göstermekle birlikte Türkiye'nin Kovid-19 öncesi seviyeye ulaşabilen ilk 10'daki 5 ülkeden biri olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "Ulaşım sektörüne yaptığımız yatırımlar meyvelerini veriyor. Özellikle hava yolu sektöründeki şirketlerimiz, dünya havacılığına yön verir hale geldi. Ulaşımın tüm modlarında yatırımlarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Avrupa'da en fazla uçuş gerçekleştiren 10 hava yolu işletmesi arasında THY'nin de geçen yıl günlük ortalama 1559 uçuşla 3'üncü sırada yer aldığını aktaran Uraloğlu, aynı dönemde Pegasus Havayollarının günlük ortalama 588 uçuşla 11'inci olduğunu kaydetti.

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın önemine işaret ederek, "Günlük ortalama 1491 uçuşun gerçekleştiği İstanbul Havalimanımız, Avrupa'da üst üste 4'üncü yıl birinci olarak listedeki yerini korudu. Küresel ölçekli 25 havalimanı içinde ise dünya genelinde 7'nci sırada." ifadesini kullandı.

İstanbul Havalimanı, Amsterdam, Londra ve Paris'in de önünde

Rapora göre, İstanbul Havalimanı, dünyanın önemli merkezlerini geride bırakarak 1491 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer almayı başardı.

Amsterdam Havalimanı 1351 günlük uçuşla ikinci sıraya yerleşti.

Londra Heathrow 1315 uçuşla üçüncü sırada yer alarak 1314 günlük uçuşlu Paris CDG'nin az farkla önüne geçti.

Frankfurt Havalimanı 1261 günlük uçuşla ilk 5'te yer almayı başardı.

Atina Havalimanı en yoğun 10 havalimanı listesine giriş yaparak, 2024'te listede bulunan Londra Gatwick'i geride bıraktı. Gatwick ise 13'üncü sıraya geriledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber