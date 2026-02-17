Keçiören'de Özarslan Anketi: Halkın Nabzı Ölçüldü

Ankete katılan Keçiören halkının geneline "Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın çalışmalarını nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu yöneltildi. Katılımcıların %59,50'si Özarslan'ı "Başarılı" bulduğunu ifade ederken, %33,30'u "Başarısız" olarak değerlendirdi. %7,20'si ise "Fikrim yok" yanıtını verdi.

AK Parti'ye Geçiş Tartışmaları ve Seçmen Tutumu

Özarslan'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki tartışmalar hakkındaki görüşleri sorulduğunda, katılımcıların %54,10'u bu geçişi "Onaylıyorum" dedi. %39,20'lik bir kesim ise "Onaylamıyorum" cevabını verdi.

Olası bir seçime yönelik olarak ise "Yapılacak olan belediye seçimlerinde AK Parti adayı olursa oy verir misiniz?" sorusuna deneklerin %54,30'u "Evet" derken, %37,70'i "Hayır" oyu kullanacağını belirtti. %8'lik bir kesim ise kararsız olduğunu ifade etti.

31 Mart 2024 Seçmenine Göre Analiz

Anket, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP ve AK Parti'ye oy veren seçmenlerin görüşlerini de ayrı ayrı ele aldı.

CHP Seçmeninin Görüşü:

Çalışma Performansı: 2024'te CHP'ye oy veren seçmenlerin %56,71'i Özarslan'ı "Başarılı", %38,21'i "Başarısız" buluyor.

AK Parti'ye Geçiş: Bu seçmen grubunun %51,83'ü Özarslan'ın AK Parti'ye geçişini "Onaylamıyorum", %43,90'ı ise "Onaylıyorum" diyor.

Oy Verme Eğilimi: "Özarslan, AK Parti adayı olursa oy verir misiniz?" sorusuna CHP seçmeninin %50,20'si "Hayır" yanıtını verirken, %43,70'i "Evet" yanıtını verdi.

AK Parti Seçmeninin Görüşü:

Çalışma Performansı: 2024'te AK Parti'ye oy veren seçmenlerin %68,44'ü Özarslan'ın çalışmalarını "Başarılı", %25,46'sı "Başarısız" olarak değerlendiriyor.

AK Parti'ye Geçiş: Bu seçmen grubunun %71,88'i Özarslan'ın AK Parti'ye geçişini "Onaylıyorum", %22,55'i ise "Onaylamıyorum" diyor.

Oy Verme Eğilimi: "Özarslan, AK Parti adayı olursa oy verir misiniz?" sorusuna AK Parti seçmeninin %72,94'ü "Evet" yanıtını verirken, %21,22'si "Hayır" dedi.

Anket, Keçiören'de 2000 katılımcıyla, yüz yüze görüşme tekniğiyle 9-10-11 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.