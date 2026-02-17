Ünlülere 'uyuşturucu' soruşturması: Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
%25 Peşinatla Ege'de Arsa Sahibi Olun!
Türkiye'de mutlu olanların oranı arttı: İşte mutluluğun formülü!
Maliye'den 'yüksek faiz' açıklaması: Sebebi 10 yıllık enflasyon farkı
İbrahim Kalın: Ülkemizi hedef alan casusluk girişimleri akamete uğratılmıştır
Hafif ticari araç dereye düştü: 3 ölü, 5 yaralı
Cevdet Yılmaz: Yüksek gelirli ülkeler ligine geçiş sürecindeyiz
İzmir'de ramazan pidesi 30 liradan satılacak
Konya ve Sakarya'da Yüzyılın Konut Projesi için kura heyecanı
Baklava ve tatlı üreticileri ramazanda fiyatları sabitledi
Bahçeli: Yemin töreninde olanlar siyasi eşkıyalıktır. Nesiniz, kimsiniz?
Adana'da başıboş köpekler kadına saldırdı
Yasa dışı bahis operasyonu: 1 futbol kulübüne el konuldu
Mart, bu yıl kapıdan baktırmayacak
Ev satışında yeni dönem başladı!
Suya zam yağmuru! Üç büyükşehirde tarife de damacana fiyatı da arttı
LGBT'yi övene 3 yıl hapis yolda!
Altında yön ne olacak? İşte gram ve yarım altın satış fiyatları
Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'ya gidecek
Özel maden ocağında göçük: İki işçi hayatını kaybetti
Doktorların haberi bile yok: Usulsüz reçete operasyonunda 7 gözaltı
Taksi plakasında 'vergi' çöküşü: Fiyatlar 2 milyon TL birden düştü!
Maliye'de FETÖ operasyonu: 52 vergi müfettişi tutuklandı
İki ilde daha 'Yüzyılın Konut Projesi' için kura çekildi
KDK devreye girdi, YÖK 'cuma namazı' talimatı verdi
Kadın hakimi silahla yaralayan savcıya istenen ceza belli oldu
Bir adli emanet hırsızlığı da Kocaeli Adliyesi'nden: 2 kilo altın çalınmış
BDDK'dan bankalara talimat: Kredi kartı limitleri sil baştan düzenleniyor!
DMM'den 'iki madeni paranın üretimi durduruldu' iddialarına açıklama
MHP'li Yıldız yanıtladı: Raporda 'umut hakkı' olacak mı?
Haber

İdareler Ramazan Ayına Özel Mesai Düzenlemesi Yapabilir!

Ramazan ayı yaklaştıkça kamu kurumlarında en çok tartışılan konulardan biri yeniden gündeme geliyor: Kamu görevlilerinin mesai saatleri iftar saatlerine göre düzenlenebilir mi?

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Şubat 2026 15:52
İdareler Ramazan Ayına Özel Mesai Düzenlemesi Yapabilir!

Ramazan ayını diğer dönemlerden ayıran en önemli unsur, yalnızca bireysel ibadet hayatını değil, toplumsal yaşamın tamamını etkileyen güçlü bir sosyal ve kültürel atmosfer oluşturmasıdır. Özellikle ülkemizde Ramazan ayı; günlük yaşam ritminin değiştiği, çalışma ve dinlenme düzeninin farklılaştığı, sosyal hayatın iftar ve sahur saatlerine göre şekillendiği ve paylaşma kültürünün yoğunlaştığı özel bir dönem olarak yaşanmaktadır.

Bu yönüyle Ramazan ayı, yalnızca bireysel bir tercih alanı değil, kamu hizmetinin yürütülme koşullarını da dolaylı biçimde etkileyen sosyal bir gerçekliktir. İdare hukukunda kamu hizmetinin sunumunda toplumsal şartların ve çalışma verimliliğini etkileyen unsurların dikkate alınması kamu yararı ilkesinin doğal bir sonucu olarak kabul edilmektedir.

Öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 99 uncu maddesinde; "Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak bu kanuna, özel kanunlara, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine veya bunlara dayanılarak çıkarılacak yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir. Cumhurbaşkanı, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir." hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede, 657 sayılı Kanun'un 99 uncu maddesi idareye çalışma saatlerini belirleme konusunda bağlı değil, takdire dayalı bir yetki tanımaktadır. Bu kapsamda kamu kurumları; mesai başlangıç ve bitiş saatlerini öne çekebilir, öğle aralarını yeniden düzenleyebilir, çalışma saatlerini iftar saatlerine uygun hale getirebilir ve hizmetin niteliğine göre esnek çalışma uygulamalarına gidebilir.

Ancak, yasada genel olarak verilen bu yetki amaca matuf kullanılmalıdır. Ramazan ayına yönelik yapılacak düzenlemelerin kamu hizmetinin sürekliliğini aksatmaması, haftalık çalışma süresini ortadan kaldırmaması, eşitlik ve ölçülülük ilkelerine uygun olması gerekmektedir.

Ramazan ayında beslenme ve dinlenme düzeninin değişmesi, günlük yaşam temposunun farklılaşması ve iftar saatlerinin belirleyici hale gelmesi, çalışma verimliliği üzerinde doğrudan etkiler oluşturabilmektedir. Bu nedenle mesai saatlerinin yeniden düzenlenmesi, yalnızca çalışanların taleplerine yönelik bir kolaylık olarak değil, kamu hizmetinin daha etkin sunulmasını sağlayabilecek idari bir tedbir olarak da değerlendirilmektedir.

