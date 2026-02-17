Ünlülere 'uyuşturucu' soruşturması: Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İzmir'de ramazan pidesi 30 liradan satılacak

İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı, 300 gramlık ramazan pidesinin fiyatının 30 lira olacağını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2026 13:15, Son Güncelleme : 17 Şubat 2026 13:13
İzmir'de ramazan pidesi 30 liradan satılacak

Odadan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sırtı, ramazan pidesinin hammaddelerinin ekmeğe göre daha farklı ve maliyetli olduğunu belirtti.

Pidede emeğin ve ustalığın önemini aktaran Sırtı, "Un, su, tuz ve mayanın yanı sıra ekmekten farklı olarak çörek otu, susam, yumurta sarısı ve pekmez karışımı ilave edilir. Süt ve yoğurt ilave eden fırınlarımız da var. Dolayısıyla ekmek ile pideyi kıyaslamak doğru olmaz." ifadelerini kullandı.

Kemal Sırtı, İzmir'de pidenin pahalı satıldığına yönelik iddialara ilişkin şunları kaydetti:

"İzmir'de herkes şunu bilsin 300 gramlık ramazan pidesinin fiyatı 30 liradır. Bunun dışında internette yayılan bazı haberlerde İzmir'de pidenin İstanbul ve Ankara'dan pahalı olduğu yazılıyor. Bunlar kesinlikle doğru değil. İstanbul ve Ankara'da 250 gram pide 25 lira, 350 gram pide ise 35 lira olarak belirlenmiştir. Pidenin kilo fiyatı aynı hesaba geliyor."

