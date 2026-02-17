Hafif ticari araç dereye düştü: 3 ölü, 5 yaralı
Bitlis'in Güroymak ilçesinde hafif ticari araç dereye düştü. Yaşanan kazada aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2026 14:44, Son Güncelleme : 17 Şubat 2026 15:20
İzzettin Alpcan idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Saklı köyü yolunda uçurumdan yuvarlanarak dereye düştü.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine, bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarılan yolculardan 3'ü hayatını kaybetti.
Yaralı 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.