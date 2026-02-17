Halı sahada kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Alaşehir Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'da 22 yıldır matematik öğretmeni olan, evli ve 3 çocuk babası Vedat Sarıçam, dün akşam, arkadaşlarıyla halı sahada maç yaptığı sırada aniden rahatsızlanıp, yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi halı sahada yapılan Sarıçam, ambulansla ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Sarıçam, burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sarıçam'ın ani ölümü ailesi, öğrencileri ve eğitim camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Sarıçam'ın eşinin de Alaşehir'de Şehit Hüseyin Şimşek Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.

Sarıçam'ın cenazesinin bugün öğlen Hacıbey Camii'nden kılınacak namazın ardından Alaşehir Yeni Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

KALP KRİZİ GEÇİREN ÖĞRETMENİN SON ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Alaşehir ilçesinde, halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynadığı sırada kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden matematik öğretmeni Vedat Sarıçam'ın yere yığıldığı anların güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde; Sarıçam'ın bir anda fenalaşarak yere düştüğü, arkadaşlarının ise yardım etmek için yanına koştuğu anlar yer aldı.

TOĞRAĞA VERİLDİ

Sarıçam için Hacıbey Camii'nde tören düzenlendi. Törene Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Alaşehir Belediye Başkanvekili Erol Kacar, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya eşi Kübra Sarıçam, babası Mehmet Sarıçam, ailesi, meslektaşları, öğrencileri ve sevenleri katıldı. Sarıçam'ın eşi Kübra Sarıçam ayakta durmakta güçlük çekerken, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Sarıçam öğle vakti kılınan namazın ardından Alaşehir Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.