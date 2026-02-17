Ünlülere 'uyuşturucu' soruşturması: Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

'Yenidoğan Çetesi' savcısını tehdit davasında karar açıklandı

Yenidoğan çetesi soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in de aralarında bulunduğu 13 sanıklı davada, mahkeme, Mustafa Kemal Zengin'i, 2 suçtan toplamda 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuksuz sanık Aylin Arslantatar'ı ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Ardından bu cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2026 16:07, Son Güncelleme : 17 Şubat 2026 16:08
Yenidoğan Çetesi soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in de aralarında bulunduğu 13 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, müşteki Beydanur Danaş ile davanın tek tutuklu sanığı Mustafa Kemal Zengin ile 5 tutuksuz sanık ile tarafların avukatları hazır bulundu.

"Yenidoğan Çetesindeki sanıklardan biri olan Tuğçe Toptemel'in tahliyesi için değil, yapılan bir haksızlık için gitmiştim"

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Aylin Arslantatar, "Yavuz Engin beni Büyükçekmece Adliyesi'ne çağırdı, ben sadece ona zarar gelmesin diye uyarıda bulundum. Yine olsa, yine onu korurum. Yavuz, benim çok sevdiğim yakın bir arkadaşım. İşlemediğim bir suçtan dolayı sanık kürsüsündeyim ve yargılanıyorum" ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Mustafa Kemal Zengin ise savunmasında, "Bu dosyada müşteki olmak yerine sanık durumdayım. Savcı Yavuz Engin'in yanına, Yenidoğan Çetesinde ki sanıklardan biri olan Tuğçe Toptemel'in tahliyesi için değil, yapılan bir haksızlık için gitmiştim. Üzerime atılı hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

Son sözleri sorulan sanıklar, mahkemeden beraatlarını talep etti.

Mustafa Kemal Zengin hakkında 5 yıl 6 ay hapis cezası

Alınan savunmaların ardından esasa ilişkin kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Mustafa Kemal Zengin hakkında, 'görevi yaptırmamak için direnme' ve müşteki Halil Emre Yılmaz'a yönelik 'Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' suçlarından toplamda, 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, tutuksuz sanık Aylin Arslantatar'ı ise müşteki Halil Emre Yılmaz'a yönelik 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' suçundan önce 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı ardından bu cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Dava dosyasında bulunun diğer 11 sanığın ise üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatına hükmedildi.

