Özvar: Sektörde karşılığı olmayan üniversite programları kapatılıyor
%25 Peşinatla Ege'de Arsa Sahibi Olun!
Savcılardan uyarı: 'IBAN'ımı arkadaşım istedi' savunması kurtarmıyor
Bakan Çiftçi rakam verdi: İşte gönüllü dönüş yapan Suriyeli sayısı!
Bakan Gürlek: Adalet personelinin özlük hakları iyileştirilecek
İkinci el otomobilde arz da talep de düştü!
Ünlülere 'uyuşturucu' soruşturması: Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Türkiye'de mutlu olanların oranı arttı: İşte mutluluğun formülü!
Maliye'den 'yüksek faiz' açıklaması: Sebebi 10 yıllık enflasyon farkı
İbrahim Kalın: Ülkemizi hedef alan casusluk girişimleri akamete uğratılmıştır
Hafif ticari araç dereye düştü: 3 ölü, 5 yaralı
Cevdet Yılmaz: Yüksek gelirli ülkeler ligine geçiş sürecindeyiz
İzmir'de ramazan pidesi 30 liradan satılacak
Konya ve Sakarya'da Yüzyılın Konut Projesi için kura heyecanı
Baklava ve tatlı üreticileri ramazanda fiyatları sabitledi
Bahçeli: Yemin töreninde olanlar siyasi eşkıyalıktır. Nesiniz, kimsiniz?
Adana'da başıboş köpekler kadına saldırdı
Yasa dışı bahis operasyonu: 1 futbol kulübüne el konuldu
Mart, bu yıl kapıdan baktırmayacak
Ev satışında yeni dönem başladı!
Suya zam yağmuru! Üç büyükşehirde tarife de damacana fiyatı da arttı
LGBT'yi övene 3 yıl hapis yolda!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'ya gidecek
Özel maden ocağında göçük: İki işçi hayatını kaybetti
Doktorların haberi bile yok: Usulsüz reçete operasyonunda 7 gözaltı
Taksi plakasında 'vergi' çöküşü: Fiyatlar 2 milyon TL birden düştü!
Maliye'de FETÖ operasyonu: 52 vergi müfettişi tutuklandı
İki ilde daha 'Yüzyılın Konut Projesi' için kura çekildi
KDK devreye girdi, YÖK 'cuma namazı' talimatı verdi
Kadın hakimi silahla yaralayan savcıya istenen ceza belli oldu
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Milas'ta zeytin ağacı kesiminde belediye ruhsat müdürü görevden alındı

Milas Menteş Mahallesi'ndeki zeytin ağaçlarının kesilmesine yönelik yeni bir gelişme yaşandı. CHP İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'in istifasının ardından, ağaç kesimi yapılan arazinin vekaletini elinde bulundurduğu iddia edilen damadı Cenk Soydan, Milas Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü görevinden alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2026 16:14, Son Güncelleme : 17 Şubat 2026 16:14
Muğla'nın Milas ilçesinde, arazisindeki zeytin ağaçlarını kestiği iddia edilen ve süreç sonunda görevinden istifa eden CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'in damadı Cenk Soydan, Milas Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü görevinden alındı.

Menteş Mahallesi'ndeki arazi için kayınpederi Kılbey'in vekalet verdiği ileri sürülen Soydan hakkında Milas Belediyesince idari soruşturma başlatıldı.

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Soydan'ı görevinden aldı.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü görevine ise Ahmet Münir Geçgil'in vekaleten getirildiği öğrenildi.

- Olay

Milas'ın Menteş Mahallesi'nde, CHP Milas İlçe Başkanı Kılbey'e ait olduğu öne sürülen arazide zeytin ağaçlarının kesildiği ihbarı üzerine, Muğla Valiliği konuya ilişkin inceleme başlatmış, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, alanda çalışma yürüterek tutanak tutmuştu.

Arazide kesilen zeytin ağaçlarını kayıt altına alan ekipler, 13 Şubat'ta Kılbey'e 27 zeytin ağacının her biri için 1815 lira olmak üzere toplam 49 bin 5 lira para cezası kesmişti.

CHP Muğla İl Başkanlığı da zeytin ağaçlarının kesilmesine ilişkin soruşturmanın ardından CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'in görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

