İkinci el otomobilde arz da talep de düştü!

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com'da yayınlanan ilanlardan hareketle hazırlanan ve ikinci el otomobil piyasasının genel durumunu analiz eden "Otomobil Piyasası Görünümü" raporu yayımlandı.

Şirketten yapılan açıklamada paylaşılan rapora göre, otomobil piyasasında arz da talep de düşerken reel fiyatlardaki yıllık negatif değişim sürüyor.

Ocak ayı verilerine dayalı raporda, otomobil talep endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,5 gerilerken, endeks, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,1 artış gösterdi.

Piyasadaki canlılığın önemli göstergelerinden olan satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı, 2,9 puanlık düşüşle yüzde 22,3'e geriledi. Detaylı verilere göre, ilan sayısı yüzde 7,6, satılan otomobil sayısı ise yüzde 18,2 azaldı.

Enflasyondan arındırılmış verilere göre, otomobil ortalama reel fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Reel fiyat endeksi, aralık ayına göre yüzde 1,1 azalarak 142,7 seviyesinde gerçekleşti. Reel fiyatlardaki yıllık değişim de negatif seyretmeye devam ederken Ocak 2026 itibarıyla yıllık düşüş yüzde 5,9 oldu.

Ortalama otomobil fiyatları bir önceki aya kıyasla artış gösterdi. Aralık ayında 1 milyon 108 bin lira seviyesinde olan ortalama fiyat, ocak ayında 1 milyon 149 bin liraya yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre ise ortalama otomobil fiyatı yüzde 22,9 artış kaydetti.

Otomobil fiyatlarında geçen yılın aynı ayına kıyasla tüm araç sınıflarında artış kaydedildi. Ocak ayında ortalama fiyatlar, B sınıfında 747 bin 418 lira, C sınıfında 1 milyon 8 bin lira, D sınıfında 1 milyon 453 bin lira ve E sınıfında 2 milyon 404 bin lira olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda fiyat artışı B sınıfında yüzde 25,8, C sınıfında yüzde 27,1, D sınıfında yüzde 25,1, E sınıfında ise yüzde 24,1 seviyesinde oldu.

Ocak ayı verilerine göre, ortalama fiyat, 2004-2008 model yılında 486 bin 452 lira, 2014-2018 model yılında 1 milyon 237 bin lira ve 2024 model yılında 2 milyon 122 bin lira olarak kaydedildi. Yıllık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 17,1 ile 2014-2018 model yıllarındaki araçlarda görülürken, 2022 model yılındaki araçlarda bu oran yüzde 4,9'da kaldı.

Ocak ayı verilerine göre, ortalama otomobil fiyatı tüm yakıt türlerinde geçen yıla kıyasla yükseldi. Yakıt türlerine göre ortalama fiyatlar, benzinli araçlarda 1 milyon 403 bin lira, benzin ve LPG'li araçlarda 601 bin 662 lira, dizel araçlarda 1 milyon 111 bin lira, hybrid araçlarda 2 milyon 544 bin lira ve elektrikli araçlarda 3 milyon 756 bin lira olarak kaydedildi.

Yıllık artış oranları incelendiğinde, elektrikli araçlarda yüzde 5,6 ile en düşük artış görülürken, benzinli araçlarda yüzde 20,5 artış gerçekleşti.

Otomobil talep endeksi aralık ayına kıyasla yüzde 4,5 azaldı. Satılık otomobil ilan sayısı bir önceki aya göre yüzde 7,6 düşerek 893 bin 761'e gerilerken, satılan otomobil sayısı yüzde 18,2 azalışla 198 bin 927 oldu. Öte yandan, satılık otomobillerin ilanda kalma süresi bir önceki aya göre 1,3 gün uzayarak 22,9 güne çıktı.