Özvar: Sektörde karşılığı olmayan üniversite programları kapatılıyor
Savcılardan uyarı: 'IBAN'ımı arkadaşım istedi' savunması kurtarmıyor
Bakan Çiftçi rakam verdi: İşte gönüllü dönüş yapan Suriyeli sayısı!
Bakan Gürlek: Adalet personelinin özlük hakları iyileştirilecek
İkinci el otomobilde arz da talep de düştü!
Ünlülere 'uyuşturucu' soruşturması: Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Türkiye'de mutlu olanların oranı arttı: İşte mutluluğun formülü!
Maliye'den 'yüksek faiz' açıklaması: Sebebi 10 yıllık enflasyon farkı
İbrahim Kalın: Ülkemizi hedef alan casusluk girişimleri akamete uğratılmıştır
Hafif ticari araç dereye düştü: 3 ölü, 5 yaralı
Cevdet Yılmaz: Yüksek gelirli ülkeler ligine geçiş sürecindeyiz
İzmir'de ramazan pidesi 30 liradan satılacak
Konya ve Sakarya'da Yüzyılın Konut Projesi için kura heyecanı
Baklava ve tatlı üreticileri ramazanda fiyatları sabitledi
Bahçeli: Yemin töreninde olanlar siyasi eşkıyalıktır. Nesiniz, kimsiniz?
Adana'da başıboş köpekler kadına saldırdı
Yasa dışı bahis operasyonu: 1 futbol kulübüne el konuldu
Mart, bu yıl kapıdan baktırmayacak
Ev satışında yeni dönem başladı!
Suya zam yağmuru! Üç büyükşehirde tarife de damacana fiyatı da arttı
LGBT'yi övene 3 yıl hapis yolda!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'ya gidecek
Özel maden ocağında göçük: İki işçi hayatını kaybetti
Doktorların haberi bile yok: Usulsüz reçete operasyonunda 7 gözaltı
Taksi plakasında 'vergi' çöküşü: Fiyatlar 2 milyon TL birden düştü!
Maliye'de FETÖ operasyonu: 52 vergi müfettişi tutuklandı
İki ilde daha 'Yüzyılın Konut Projesi' için kura çekildi
KDK devreye girdi, YÖK 'cuma namazı' talimatı verdi
Kadın hakimi silahla yaralayan savcıya istenen ceza belli oldu
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Polisin yaralandığı, eşinin öldüğü butik otel yangınında yeni gelişme

İzmir'in Seferihisar ilçesinde butik otelde çıkan yangında bir kişinin ölmesi, bir kişinin dumandan etkilenmesine ilişkin gözaltına alınan otel sahibi tutuklandı, otel çalışanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2026 16:29, Son Güncelleme : 17 Şubat 2026 17:40
Sığacık Mahallesi'ndeki otelde çıkan ve Emine Ayten'in (46) hayatını kaybettiği yangına ilişkin gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden otel sahibi M.N.P. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, çalışan S.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayten'in dumandan etkilenen eşi Mehmet Ayten'in (50) hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

- Olay

Sığacık Mahallesi Akkum Caddesi'ndeki bir butik otelde 15 Şubat'ta çıkan yangında dumandan etkilenen Emine ve Mehmet Ayten çifti hastaneye kaldırılmıştı. Emine Ayten müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Mehmet Ayten'in Manisa'da görevli polis memuru olduğu, çiftin 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Seferihisar'a geldikleri belirtilmişti.

