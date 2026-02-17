43 yaşındaki tıbbi sekreter, kalbine yenik düştü

Antalya'da kalpten ameliyat olan abisinin yanında refakatçi olarak bulunduğu sırada fenalaşarak kalp krizi geçiren Karakaya, hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Acı haberin duyulmasının ardından Serik Devlet hastanesi çalışanları ve mesai arkadaşları acil serviste bir araya gelerek gıyabında tören düzenledi. Karakaya için dualar edilirken, gözyaşları sel oldu. Hastane koridorlarında duygu dolu anlar yaşandı.

Törende konuşan Hastane Başhekimi Uzm.Dr. Serkan Kurt, "Mesai arkadaşımızı genç yaşta kaybettik. Ölümün her türlüsü acı ama kimse böyle bir acı beklemiyordu. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Sevenlerine ve bize sabır ihsan eylesin. Sözün bittiği nokta" dedi.

Mesai arkadaşları, çalışkanlığı ve güler yüzüyle tanınan Onur Karakaya için, "Haberini aldığımızda inanamadık. Serik Devlet Hastanesi kıymetli bir sekreterini kaybetti. Başımız sağolsun" diyerek üzüntüsünü ifade etti. Karakaya'nın cenazesi yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumundan alınarak, memleketi Elazığ'a gönderildiği öğrenildi.