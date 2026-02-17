43 yaşındaki tıbbi sekreter, kalbine yenik düştü

Özvar: Sektörde karşılığı olmayan üniversite programları kapatılıyor
Özvar: Sektörde karşılığı olmayan üniversite programları kapatılıyor
%25 Peşinatla Ege'de Arsa Sahibi Olun!
%25 Peşinatla Ege'de Arsa Sahibi Olun!
Sponsorlu İçerik
Savcılardan uyarı: 'IBAN'ımı arkadaşım istedi' savunması kurtarmıyor
Savcılardan uyarı: 'IBAN'ımı arkadaşım istedi' savunması kurtarmıyor
Bakan Çiftçi rakam verdi: İşte gönüllü dönüş yapan Suriyeli sayısı!
Bakan Çiftçi rakam verdi: İşte gönüllü dönüş yapan Suriyeli sayısı!
Bakan Gürlek: Adalet personelinin özlük hakları iyileştirilecek
Bakan Gürlek: Adalet personelinin özlük hakları iyileştirilecek
İkinci el otomobilde arz da talep de düştü!
İkinci el otomobilde arz da talep de düştü!
Ünlülere 'uyuşturucu' soruşturması: Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Ünlülere 'uyuşturucu' soruşturması: Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Türkiye'de mutlu olanların oranı arttı: İşte mutluluğun formülü!
Türkiye'de mutlu olanların oranı arttı: İşte mutluluğun formülü!
Maliye'den 'yüksek faiz' açıklaması: Sebebi 10 yıllık enflasyon farkı
Maliye'den 'yüksek faiz' açıklaması: Sebebi 10 yıllık enflasyon farkı
İbrahim Kalın: Ülkemizi hedef alan casusluk girişimleri akamete uğratılmıştır
İbrahim Kalın: Ülkemizi hedef alan casusluk girişimleri akamete uğratılmıştır
Hafif ticari araç dereye düştü: 3 ölü, 5 yaralı
Hafif ticari araç dereye düştü: 3 ölü, 5 yaralı
Cevdet Yılmaz: Yüksek gelirli ülkeler ligine geçiş sürecindeyiz
Cevdet Yılmaz: Yüksek gelirli ülkeler ligine geçiş sürecindeyiz
İzmir'de ramazan pidesi 30 liradan satılacak
İzmir'de ramazan pidesi 30 liradan satılacak
Konya ve Sakarya'da Yüzyılın Konut Projesi için kura heyecanı
Konya ve Sakarya'da Yüzyılın Konut Projesi için kura heyecanı
Baklava ve tatlı üreticileri ramazanda fiyatları sabitledi
Baklava ve tatlı üreticileri ramazanda fiyatları sabitledi
Bahçeli: Yemin töreninde olanlar siyasi eşkıyalıktır. Nesiniz, kimsiniz?
Bahçeli: Yemin töreninde olanlar siyasi eşkıyalıktır. Nesiniz, kimsiniz?
Adana'da başıboş köpekler kadına saldırdı
Adana'da başıboş köpekler kadına saldırdı
Yasa dışı bahis operasyonu: 1 futbol kulübüne el konuldu
Yasa dışı bahis operasyonu: 1 futbol kulübüne el konuldu
Mart, bu yıl kapıdan baktırmayacak
Mart, bu yıl kapıdan baktırmayacak
Ev satışında yeni dönem başladı!
Ev satışında yeni dönem başladı!
Suya zam yağmuru! Üç büyükşehirde tarife de damacana fiyatı da arttı
Suya zam yağmuru! Üç büyükşehirde tarife de damacana fiyatı da arttı
LGBT'yi övene 3 yıl hapis yolda!
LGBT'yi övene 3 yıl hapis yolda!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'ya gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'ya gidecek
Özel maden ocağında göçük: İki işçi hayatını kaybetti
Özel maden ocağında göçük: İki işçi hayatını kaybetti
Doktorların haberi bile yok: Usulsüz reçete operasyonunda 7 gözaltı
Doktorların haberi bile yok: Usulsüz reçete operasyonunda 7 gözaltı
Taksi plakasında 'vergi' çöküşü: Fiyatlar 2 milyon TL birden düştü!
Taksi plakasında 'vergi' çöküşü: Fiyatlar 2 milyon TL birden düştü!
Maliye'de FETÖ operasyonu: 52 vergi müfettişi tutuklandı
Maliye'de FETÖ operasyonu: 52 vergi müfettişi tutuklandı
İki ilde daha 'Yüzyılın Konut Projesi' için kura çekildi
İki ilde daha 'Yüzyılın Konut Projesi' için kura çekildi
KDK devreye girdi, YÖK 'cuma namazı' talimatı verdi
KDK devreye girdi, YÖK 'cuma namazı' talimatı verdi
Kadın hakimi silahla yaralayan savcıya istenen ceza belli oldu
Kadın hakimi silahla yaralayan savcıya istenen ceza belli oldu
Ana sayfaHaberler Yaşam

43 yaşındaki tıbbi sekreter, kalbine yenik düştü

Antalya'da Serik Devlet Hastanesi acil servisinde görev yapan tıbbi sekreter Onur Karakaya, geçirdiği kalp krizi sonucu 43 yaşında hayatını kaybetti. Genç yaşta gelen acı haber, hastane çalışanlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2026 16:38, Son Güncelleme : 17 Şubat 2026 16:51
Yazdır
43 yaşındaki tıbbi sekreter, kalbine yenik düştü

Antalya'da kalpten ameliyat olan abisinin yanında refakatçi olarak bulunduğu sırada fenalaşarak kalp krizi geçiren Karakaya, hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Acı haberin duyulmasının ardından Serik Devlet hastanesi çalışanları ve mesai arkadaşları acil serviste bir araya gelerek gıyabında tören düzenledi. Karakaya için dualar edilirken, gözyaşları sel oldu. Hastane koridorlarında duygu dolu anlar yaşandı.

Törende konuşan Hastane Başhekimi Uzm.Dr. Serkan Kurt, "Mesai arkadaşımızı genç yaşta kaybettik. Ölümün her türlüsü acı ama kimse böyle bir acı beklemiyordu. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Sevenlerine ve bize sabır ihsan eylesin. Sözün bittiği nokta" dedi.

Mesai arkadaşları, çalışkanlığı ve güler yüzüyle tanınan Onur Karakaya için, "Haberini aldığımızda inanamadık. Serik Devlet Hastanesi kıymetli bir sekreterini kaybetti. Başımız sağolsun" diyerek üzüntüsünü ifade etti. Karakaya'nın cenazesi yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumundan alınarak, memleketi Elazığ'a gönderildiği öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber