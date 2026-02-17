Eğitim-Bir-Sen: Ramazan ayından duyulan rahatsızlık şaşırtmıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında 81 ile gönderdiği "Ramazan Ayı Etkinlikleri" genelgesi, eğitim sendikaları arasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Eğitim-İş ve Eğitim-Sen'in bu etkinliklere katılmama ve görev almama yönündeki eylem kararlarına, Eğitim-Bir-Sen'den açıklama geldi.

TÜRDEŞ SENDİKALARIN RAMAZAN AYINDAN DUYDUKLARI RAHATSIZLIK ŞAŞIRTMIYOR

İdeolojik tutumu saplantı haline getiren malum sendikaların, daha ramazan gelmeden eski alışkanlığı depreşti. Eğitim Sen ve Eğitim-İş, Milli Eğitim Bakanlığının okullarda ramazan etkinlikleri gerçekleştirilmesi kararına karşı üyelerine 'verilen görevleri yerine getirmemeleri' çağrısında bulundu.



Her Ramazan öncesi din ve dini değerlere karşıtlık yaparak gündeme gelme hastalığına yakalanan Eğitim-İş isimli sendika, üyelerine okullarda gerçekleştirilecek Ramazan Ayı etkinliklerine katılmama çağrısında bulunup bu etkinlikler çerçevesinde üzerlerine düşen görevleri yapmamaları için eylem kararı almış; Eğitim Sen isimli sendika görünümlü yapı da geri durmamış, 'düzenlemenin laiklik ilkesine ve bilimsel eğitime aykırı' olduğunu ileri sürmüş.



Türdeş bu sendikaların tavrı, toplumumuzun inanç ve değerlerine ne kadar uzak ve İslam inancına da ne kadar tahammülsüz olduklarının bir göstergesidir.



İdeolojik körlükle malul bu mezkür yapıların, dini eğitim ve kurumlara duydukları nefretin nedeni, taşeronluğunu yaptıkları batılı misyonlardır.



Hristiyanlık ritüelleriyle bezeli yılbaşı kutlamaları söz konusu olduğunda, bunları büyük bir hevesle destekleyenler, Ramazan ayı söz konusu olduğunda ise 'eğitim pedagojik ilkelere göre yürütülmeli' diyerek tam bir ikiyüzlülük sergilemektedirler. Bu ikiyüzlülükleri, milletimizin tarihine ve inancına yönelik gizleyemedikleri bir karşıtlığın tezahürüdür.



İslam haricindeki tüm dini inanışların korunması için rahatça cümle kuranların, milletimizin dini değerleri ve ülkemizin kurumları söz konusu olduğunda hemen laiklik söylemine sarılarak yasakçı bir tutum benimsemeleri gerçek niyetlerini ortaya koymaktadır. "Bilimsellik, laiklik ve çağdaşlık" gibi kavramlar, bu niyetlerini gizleyen bir paravan işlevi görmektedir.



Milletimizi var eden inanç ve değerlerin öğrencilerimize aktarılmasına karşı canhıraş mücadeleye girenleri, eğitim çalışanları da milletimiz de affetmeyecektir.



Üyelerini, milletimizin beklentisi doğrultusunda yapılan bir çalışmanın karşısında eyleme sevk edenler, ilkel ve sorumsuz sendikacılık anlayışına sahip olduklarını bir kez daha göstermişlerdir.



Eğitim-Bir-Sen olarak, kurulduğumuz günden bu yana eğitimi, köhnemiş zihniyetin kısır tartışmalarından çıkarmanın, sivil ve bürokratik oligarşiden kurtarmanın mücadelesini verdik, vermeye de devam edeceğiz.

İslami değer ve kavramlara olan tahammülsüzlük ve nefretlerini buldukları her fırsatta dile getirmekten geri durmayan bu sendikaları, içinde yaşadıkları toplumu tanımaya, inanç ve değerlerine saygılı olmaya davet ediyoruz.

