Zeytin ağaçlarını kesen ve görevinden istifa eden Kılbey'e para cezası

Özvar: Sektörde karşılığı olmayan üniversite programları kapatılıyor
Özvar: Sektörde karşılığı olmayan üniversite programları kapatılıyor
%25 Peşinatla Ege'de Arsa Sahibi Olun!
%25 Peşinatla Ege'de Arsa Sahibi Olun!
Sponsorlu İçerik
Savcılardan uyarı: 'IBAN'ımı arkadaşım istedi' savunması kurtarmıyor
Savcılardan uyarı: 'IBAN'ımı arkadaşım istedi' savunması kurtarmıyor
Bakan Çiftçi rakam verdi: İşte gönüllü dönüş yapan Suriyeli sayısı!
Bakan Çiftçi rakam verdi: İşte gönüllü dönüş yapan Suriyeli sayısı!
Bakan Gürlek: Adalet personelinin özlük hakları iyileştirilecek
Bakan Gürlek: Adalet personelinin özlük hakları iyileştirilecek
İkinci el otomobilde arz da talep de düştü!
İkinci el otomobilde arz da talep de düştü!
Ünlülere 'uyuşturucu' soruşturması: Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Ünlülere 'uyuşturucu' soruşturması: Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Türkiye'de mutlu olanların oranı arttı: İşte mutluluğun formülü!
Türkiye'de mutlu olanların oranı arttı: İşte mutluluğun formülü!
Maliye'den 'yüksek faiz' açıklaması: Sebebi 10 yıllık enflasyon farkı
Maliye'den 'yüksek faiz' açıklaması: Sebebi 10 yıllık enflasyon farkı
İbrahim Kalın: Ülkemizi hedef alan casusluk girişimleri akamete uğratılmıştır
İbrahim Kalın: Ülkemizi hedef alan casusluk girişimleri akamete uğratılmıştır
Hafif ticari araç dereye düştü: 3 ölü, 5 yaralı
Hafif ticari araç dereye düştü: 3 ölü, 5 yaralı
Cevdet Yılmaz: Yüksek gelirli ülkeler ligine geçiş sürecindeyiz
Cevdet Yılmaz: Yüksek gelirli ülkeler ligine geçiş sürecindeyiz
İzmir'de ramazan pidesi 30 liradan satılacak
İzmir'de ramazan pidesi 30 liradan satılacak
Konya ve Sakarya'da Yüzyılın Konut Projesi için kura heyecanı
Konya ve Sakarya'da Yüzyılın Konut Projesi için kura heyecanı
Baklava ve tatlı üreticileri ramazanda fiyatları sabitledi
Baklava ve tatlı üreticileri ramazanda fiyatları sabitledi
Bahçeli: Yemin töreninde olanlar siyasi eşkıyalıktır. Nesiniz, kimsiniz?
Bahçeli: Yemin töreninde olanlar siyasi eşkıyalıktır. Nesiniz, kimsiniz?
Adana'da başıboş köpekler kadına saldırdı
Adana'da başıboş köpekler kadına saldırdı
Yasa dışı bahis operasyonu: 1 futbol kulübüne el konuldu
Yasa dışı bahis operasyonu: 1 futbol kulübüne el konuldu
Mart, bu yıl kapıdan baktırmayacak
Mart, bu yıl kapıdan baktırmayacak
Ev satışında yeni dönem başladı!
Ev satışında yeni dönem başladı!
Suya zam yağmuru! Üç büyükşehirde tarife de damacana fiyatı da arttı
Suya zam yağmuru! Üç büyükşehirde tarife de damacana fiyatı da arttı
LGBT'yi övene 3 yıl hapis yolda!
LGBT'yi övene 3 yıl hapis yolda!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'ya gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'ya gidecek
Özel maden ocağında göçük: İki işçi hayatını kaybetti
Özel maden ocağında göçük: İki işçi hayatını kaybetti
Doktorların haberi bile yok: Usulsüz reçete operasyonunda 7 gözaltı
Doktorların haberi bile yok: Usulsüz reçete operasyonunda 7 gözaltı
Taksi plakasında 'vergi' çöküşü: Fiyatlar 2 milyon TL birden düştü!
Taksi plakasında 'vergi' çöküşü: Fiyatlar 2 milyon TL birden düştü!
Maliye'de FETÖ operasyonu: 52 vergi müfettişi tutuklandı
Maliye'de FETÖ operasyonu: 52 vergi müfettişi tutuklandı
İki ilde daha 'Yüzyılın Konut Projesi' için kura çekildi
İki ilde daha 'Yüzyılın Konut Projesi' için kura çekildi
KDK devreye girdi, YÖK 'cuma namazı' talimatı verdi
KDK devreye girdi, YÖK 'cuma namazı' talimatı verdi
Kadın hakimi silahla yaralayan savcıya istenen ceza belli oldu
Kadın hakimi silahla yaralayan savcıya istenen ceza belli oldu
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Zeytin ağaçlarını kesen ve görevinden istifa eden Kılbey'e para cezası

Muğla'nın Milas ilçesinde, kendisine ait olduğu belirtilen arazide çok sayıda zeytin ağcının kesilmesine ilişkin soruşturma başlatılmasının ardından CHP İlçe Başkanlığı görevinden istifa eden Ahmet Kılbey'e, 27 ağaç için 36 bin 762 lira para cezası kesildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Şubat 2026 17:57, Son Güncelleme : 17 Şubat 2026 18:02
Yazdır
Zeytin ağaçlarını kesen ve görevinden istifa eden Kılbey'e para cezası

Milas'ta bazı yerel basın organlarında 'Milas'ta zeytin katliamı' başlığıyla yer alan haberler üzerine Muğla Valiliği inceleme başlattı. İncelemede Milas ilçesi Menteş Mahallesi'nde bulunan 109 ada 26 parsel numaralı arazide çok sayıda zeytin ağacının kesildiği belirlendi. Valilik tarafından yapılan soruşturmada zeytinlerin kesildiği arazinin CHP İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'e ait olduğu öne sürüldü. Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili gerekli idari ve hukuki sürecin başlatıldığı, soruşturmanın sürdüğü ve incelemelerin tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince alanda yapılan incelemenin ardından Kılbey'e, 27 ağaç için 36 bin 762 lira para cezası kesildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber