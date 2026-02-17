İstanbul'da milyon dolarlık otopark soygununda tutuklama talebi
%25 Peşinatla Ege'de Arsa Sahibi Olun!
Öcalan ve FETÖ mensupları 'umut hakkı'ndan yararlanabilir mi?
CİMER başvuruları memurlar üzerinde baskı mı oluşturuyor? DMM'den açıklama
Özvar: Sektörde karşılığı olmayan üniversite programları kapatılıyor
Savcılardan uyarı: 'IBAN'ımı arkadaşım istedi' savunması kurtarmıyor
Bakan Çiftçi rakam verdi: İşte gönüllü dönüş yapan Suriyeli sayısı!
Bakan Gürlek: Adalet personelinin özlük hakları iyileştirilecek
İkinci el otomobilde arz da talep de düştü!
Ünlülere 'uyuşturucu' soruşturması: Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Türkiye'de mutlu olanların oranı arttı: İşte mutluluğun formülü!
Maliye'den 'yüksek faiz' açıklaması: Sebebi 10 yıllık enflasyon farkı
İbrahim Kalın: Ülkemizi hedef alan casusluk girişimleri akamete uğratılmıştır
Hafif ticari araç dereye düştü: 3 ölü, 5 yaralı
Cevdet Yılmaz: Yüksek gelirli ülkeler ligine geçiş sürecindeyiz
İzmir'de ramazan pidesi 30 liradan satılacak
Konya ve Sakarya'da Yüzyılın Konut Projesi için kura heyecanı
Baklava ve tatlı üreticileri ramazanda fiyatları sabitledi
Bahçeli: Yemin töreninde olanlar siyasi eşkıyalıktır. Nesiniz, kimsiniz?
Adana'da başıboş köpekler kadına saldırdı
Yasa dışı bahis operasyonu: 1 futbol kulübüne el konuldu
Mart, bu yıl kapıdan baktırmayacak
Ev satışında yeni dönem başladı!
Suya zam yağmuru! Üç büyükşehirde tarife de damacana fiyatı da arttı
LGBT'yi övene 3 yıl hapis yolda!
Özel maden ocağında göçük: İki işçi hayatını kaybetti
Doktorların haberi bile yok: Usulsüz reçete operasyonunda 7 gözaltı
Taksi plakasında 'vergi' çöküşü: Fiyatlar 2 milyon TL birden düştü!
Maliye'de FETÖ operasyonu: 52 vergi müfettişi tutuklandı
İki ilde daha 'Yüzyılın Konut Projesi' için kura çekildi
Erdoğan: Afrika Boynuzu'nda çatışma istemiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in Somaliland'ı tanımasının ne Somaliland'a, ne de Afrika Boynuzu'na faydası olmadığını tekrar vurgulamak istiyorum. Afrika Boynuzu'nda çatışma istemiyoruz" açıklamasını yaptı.

Haber Giriş : 17 Şubat 2026 18:57, Son Güncelleme : 17 Şubat 2026 19:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Addis Ababa'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Etiyopya bizim için kardeş ülke olmanın yanı sıra Afrika kıtasında oynadığı öncü rol bakımından öncü ülkedir.

Bu ziyaretimin büyükelçiliğimizin açılışının 100. yılına denk gelmesi de ayrı bir gurur kaynağıdır.

Ticari yatırımlar, enerji, madencilik, iletişim ve birçok konuyu görüştük. 1 milyar dolarlık ticaret hacmimizi nasıl gerçekleştiririz bunu görüştük. 200'ü aşkın firmamızın 2,5 milyar dolara yakın yatırımlarıyla burada insanlara destek olması bizim için kıvanç kaynağıdır.

Dost Etiyopya halkıyla ilişkilerimizi geliştirmeye büyük önem veriyoruz. Afrika'daki ilk Müslüman yerleşim yeri olan Necaş köyü kültüren bağlarımız bakımından çok önemli. Etiyopya ile aramızdaki kadim dostluk bağlarını güçlendiriyoruz. TİKA ofisimizle aramızda kültür köprüleri kurmaya devam edeceğiz. Bu samimi coğrafyadaki güzel insanların yanında olmaya devam edeceğiz.

Türkiye olarak bölgenin yeterince çektiği çatışma ve acılara yenilerin eklenmesini istemiyoruz. Biz bölgenin sorunlarına bölge ülkenin çözüm geliştirmesini istiyoruz. Afrika boynuzu yabancı güçlerin mücadele alanı olmamalı. Afrika'da çatışma istemiyoruz. İsrail'in Somaliland'ı tanımasının ne Somaliland'a, ne de Afrika Boynuzu'na faydası olmadığını tekrar vurgulamak istiyorum. Biz, bölgenin sorunlarına bölge ülkelerinin çözüm geliştirmesini ve Afrika boynuzunun yabancı güçlerin mücadele alanına çevrilmemesi gerektiğine inanıyoruz.

Bu ziyaretimizin bölgenin barışına katkı sağlamasını temenni ediyorum.

