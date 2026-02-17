Çanakkale Boğazı'nda arızalanan kuru yük gemisi kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda makinesi arızalanan kuru yük gemisi kurtarılarak güvenli bölgeye demirletildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2026 21:17, Son Güncelleme : 17 Şubat 2026 21:19
Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamaya göre, 137 metre boyundaki "YANGZE VENUS" adlı kuru yük gemisinde, Çanakkale Karabiga'dan İtalya'ya seyir halindeyken Gelibolu'ya 17 mil mesafede Şarköy açıklarında makine arızası meydana geldi.
Gemi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, KURTARMA-19 römorkörünce yedeklenerek Karabiga Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.