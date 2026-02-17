Bakan Çiftçi: Suç örgütlerinin ağlarını dağıtacak, finansını kurutacağız

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un 81 il valisini Meclis'te kabul ettiği "Valiler Buluşması Programı"na katıldı.

Burada konuşan Çiftçi, milli iradenin sarsılmaz kalesi Gazi Meclis'in 15 Temmuz gecesi tankların ve uçakların karşısında imanla, cesaretle ve vakar içinde dimdik durduğunu dile getirdi.

Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devlet-millet kaynaşmasını esas olan köklü mirasın, Türkiye Yüzyılı vizyonunun yönetim ufkunu şekillendirdiğini söyledi.

Mülkün, egemenlik altındaki vatan toprağı ve Türk bayrağının gölgesi altında varlığını sürdüren devlet olduğunu anlatan Çiftçi, mülki idarenin ise bu büyük emaneti yönetebilme sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Kamu yönetimi sistemi içerisinde valilerin, devletin icra gücünü ilde taşıyan en üst mülki idare amiri olduğunu anımsatan Çiftçi, "Milletimizle devletimiz arasındaki ilişkinin en görünür ve en belirleyici konumunu temsil eder. Valilik makamı kamu düzeninin, toplumsal huzurun, devlet ciddiyetinin ve vicdanla yürüyen kamu otoritesinin sahadaki karşılığıdır. Vatandaşın devleti ilk hissettiği yer valilik makamıdır. Orada hissettiği güven, devlete olan bağlılığını ve inancını kuvvetlendirir. Bu anlayışla yetkimizi hukuktan, gücümüzü milletimizden alarak 81 ilimizin tamamında canla başla çalışmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

"Büyük ve güçlü Türkiye hedefine emin adımlarla yürüyeceğiz"

Bakan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde "Büyük ve Güçlü Türkiye" idealine yakışır biçimde, devletin kudretini, merhametini ve adaletini ülkenin her köşesinde yaşatmaya devam edeceklerini vurguladı.

Terörsüz Türkiye süreci ile Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında kardeşliği pekiştirecek yeni bir sayfaya yelken açtıklarını belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"86 milyon hep birlikte ayrının gayrının değil, gönül birliğinin, kader birliğinin, aynı mukaddes değerlerin etrafında kenetlenmenin iradesini ortaya koyuyoruz. Nasıl ki 1000 yıl önce Malazgirt'te, aynı safta durup Anadolu'yu yurt edindiysek, nasıl ki Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde dili, etnik kökeni sorgulamadan yan yana şehadete yürüdüysek, yokluklar içinde ama iman dolu yüreklerle bir millet olup ayağa kalktıysak, bugün de aynı ruhla, aynı inançla, büyük ve güçlü Türkiye hedefine emin adımlarla yürüyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Siyasi görüşümüz, mezhebimiz, meşrebimiz, kökenimiz ne olursa olsun hepimiz kardeşiz, komşuyuz. Birbirimizin kader ortağıyız. Adımız farklı olsa da soyadımız tektir, O da Türkiye Cumhuriyeti'dir." sözlerini anımsatan Çiftçi, bu anlayışın, ortak tarihe, ortak geleceğe ve müreffeh Türkiye yolundaki iradelerine ışık tutan müşterek paydaları olduğunu söyledi.

"Pusulamız, hukuk, adalet, merhamet ve kamu düzenidir"

Çiftçi, temel sorumluluklarının Türkiye'nin huzuru ve güvenliği olduğuna dikkati çekerek, huzurun evde, sokakta, okulda, işte ve dijital dünyada insanın içini ferahlatan güven duygusu olduğunu ifade etti.

Suç ve suçluyla mücadelede hedeflerinin net olduğunu vurgulayan Çiftçi, şöyle konuştu:

"Asayişten organize suçlara, uyuşturucudan siber suçlara kadar her alanda istihbarat destekli, teknolojiyle güçlendirilmiş, sahada kararlı ve sonuç odaklı bir mücadeleyi kesintisiz sürdürmeye kararlıyız. Suçun finansını kurutacak, suç örgütlerinin ağlarını dağıtacak, gençlerimizi zehirlemeye niyet edenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Bu mücadeleyi yürütürken pusulamız, hukuk, adalet, merhamet ve kamu düzenidir. Güvenlik hizmeti, vatandaşımızın hakkını korumak, mazlumun yanında durmak, suçlunun karşısında dimdik durmaktır.

Farkında olduğumuz önemli bir hakikat daha vardır. O da huzurun, sadece kollukla değil, birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla güçleneceği gerçekliğidir. Bu anlayışla 86 milyonun ortak paydasını büyütecek, ayrıştıran her dili reddedecek, milletimizin arasına fitne sokmak isteyenlere asla geçit vermeyeceğiz. Bu kararlılığı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşüne yakışır bir azimle sürdüreceğiz."

Çiftçi, TBMM Başkanı Kurtulmuş'a teşekkürlerini iletti.