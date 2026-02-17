Diyanet'ten açıklama: Ramazan Ayı 19 Şubat Perşembe günü başlıyor
Din İşleri Yüksek Kurulu, 1447 (2026) yılı Ramazan hilalinin yarın Türkiye saatiyle 06.42'de görülmeye başlanacağını açıkladı. Astronomik hesaplamalar sonucunda, Ramazan ayının birinci gününün 19 Şubat Perşembe olacağı kesinleşti. İslam alemi, Çarşamba gecesi ilk teravih namazı ve ilk sahur heyecanını yaşayacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Şubat 2026 22:55, Son Güncelleme : 17 Şubat 2026 22:57
Kuruldan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Şeri ölçüler esas alınarak yapılan astronomik hesaplamalar sonucunda 1447 (2026) yılı ramazan ayı hilalinin, 18 Şubat Çarşamba günü ilk defa Büyük Okyanus bölgesinden itibaren görülebilir hale geleceği tespit edilmiştir. Hilalin görülebilirlik anı Türkiye saatiyle 06.42'dir. Bu doğrultuda, 19 Şubat Perşembe günü 1447/2026 yılı ramazan ayının birinci günü olacaktır."