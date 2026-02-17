Kurtulmuş: Komisyon raporu yarın Meclis'te kabul edilecek
THY'nin 2025 bilançosu netleşti: Brüt kar 100 milyar lirayı aştı

Dünyanın en çok noktasına uçan havayolu THY, 2025 yılını rekor satış rakamlarıyla tamamladı. VUK verilerine göre hazırlanan gelir tablosunda brüt karı 100 milyar TL'yi geçen havayolu devi, pazarlama ve satış için 72 milyar TL harcadı. Net karını 31 milyar TL seviyesine taşıyan THY, küresel havacılıktaki güçlü konumunu mali tablolarına da yansıttı.

17 Şubat 2026
Dünyanın en çok noktasına uçan havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY) 2025 yılı geçici vergi tablosuna göre 31 milyar 76 milyon 909 bin 429 lira net dönem karı açıkladı.

THY, 01.01.2025-31.12.2025 dönemine ilişkin geçici vergi beyannamesine bildiler gelir tablosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Bildirim ile ilgili yapılan açıklamada, "Ortaklığımızın 01.01.2025- 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre hazırlanan ve Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunulan Geçici Vergi Beyannamesi'nde bildirilen gelir tablosu ekte yer almaktadır. İlgili finansal bilgiler Türk Hava Yolları A.O. 'nun bağlı ortaklık ve iştiraklerini içermemekte olup, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında uygulanan Türkiye Finansal Raporlama Standartları / Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (TFRS/IFRS) çerçevesinde düzenlenmemiştir. Dolayısıyla, Ortaklığımızın finansal durumunun değerlendirilmesinde esas alınan ve TFRS/IFRS'e uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tabloları ile önemli farklar bulunmaktadır. Ortaklığımızın finansal performansının ulusal ve uluslararası olarak karşılaştırılmasına imkan tanıyacak olan TFRS/IFRS finansal tablolarının 4 Mart 2026 tarihinde kamuya açıklanacağı hususu paydaşlarımızın bilgisine sunulur" ifadeleri kullanıldı.

TABLODA BELİRTİLDİ

Havayolu şirketi tarafından paylaşılan tabloda, Şirketin 2025 yılı brüt satışları 848 milyar 909 milyon 837 bin 598 lira olarak gerçekleşti. Yurt içi satışlar 36 milyar 20 milyon 13 bin 591 lira, yurt dışı satışlar 763 milyar 366 milyon 922 bin 995 lira, diğer gelirler ise 49 milyar 522 milyon 901 bin 12 lira olduğu kaydedildi. Satışların maliyeti 748 milyar 262 milyon 729 bin 198 lira olurken, bu veriler doğrultusunda havayolu şirketinin brüt karı 100 milyar 647 milyon 108 bin 400 lira olarak kayıtlara geçti.

FAALİYET GİDERLERİNDE KAR AÇIKLANDI

Faaliyet giderleri kaleminde ise şirket 3 milyar 17 milyon 544 bin 694 lira kar açıklandı. Faaliyet giderleri içinde pazarlama, satış ve dağıtım giderleri 72 milyar 587 milyon 342 bin 817 lira, genel yönetim giderleri 25 milyar 42 milyon 214 bin 995 lira olarak yer aldı. Finansman giderleri 13 milyar 27 milyon 742 bin 472 lira seviyesinde kaydedildi. Olağandışı gelir kalemleri 4 milyar 593 milyon 554 bin 17 lira oldu. Tüm bu kalemlerle birlikte şirketin net dönem karı 31 milyar 76 milyon 909 bin 429 lira olarak bildirildi.

