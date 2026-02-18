Mevlitte dağıtılan tavuklu pilav 22 kişiyi hastanelik etti
Amasya'da düzenlenen mevlit programında ikram edilen tavuklu pilavdan yiyen 22 kişi rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Valilik, vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Şubat 2026 07:26, Son Güncelleme : 18 Şubat 2026 07:27
Valilik, Şeyhcui Mahallesi'nde bir aile tarafından düzenlenen mevlit programında ikram edilen tavuklu pilavdan yiyen 22 kişinin hastanelerin acil servisine başvurduğunu aktardı.
Rahatsızlanan vatandaşların genel sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı, tıbbi takip ve tedavilerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Açıklamada, rahatsızlanan vatandaşlara acil şifa temennisinde bulunuldu.