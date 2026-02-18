Altında düşüş sonrası işte güncel fiyatlar

Gram altın güne 6.910 TL seviyesinden başlarken, ons altın da 4.915 dolar civarında işlem görüyor.

Dün yaşanan sert geri çekilmenin ardından bugünkü ilk işlemlerde altında tepki alımlarının etkili olduğu görülüyor.

ABD ile İran arasındaki görüşmelerden gelen olumlu mesajlar, güvenli liman talebini azaltarak fiyatlar üzerinde baskı oluştururken; Fed yetkililerinin "ilave faiz indirimleri mümkün" yönündeki değerlendirmeleri ise değerli metaldeki düşüşü sınırlayan bir unsur olarak öne çıkıyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" araştırmaları yapıyor.

İşte 18 Şubat 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu.