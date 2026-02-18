Bıçak reklamlarına 7.6 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, toplum güvenliği ve tüketici haklarının korunmasına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 12 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen Reklam Kurulu'nun 366 sayılı toplantısında yasa dışı bahis reklamları ile kamu güvenliği açısından riskli görülen bazı bıçak satış ilanları gündeme alındı.

11 SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ

Toplantıda, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri bu sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 11 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli uygulanmasına karar verildi.

Açıklamada, söz konusu hesaplar ve yasa dışı bahis sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin işletilebilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasının kararlaştırıldığı bildirildi. Böylece yalnızca erişim engeli değil, hukuki sürecin de başlatıldığı vurgulandı.

RİSKLİ BIÇAK REKLAMLARINA DURDURMA VE 7,6 MİLYON TL CEZA

Kurulun gündemindeki bir diğer başlık ise e-ticaret platformlarında yer alan bazı bıçak satış reklamları oldu. Yapılan resen incelemelerde, ülke içinde bulundurulması ya da taşınması belirli kurallara tabi olan bazı bıçakların e-ticaret siteleri aracılığıyla kolaylıkla temin edilebildiği tespit edildi.

Reklam ve tanıtım süreçlerinde gerekli güvenlik kurallarının gözetilmediği, içeriklerin kamu güvenliği açısından risk oluşturabilecek nitelikte olduğu değerlendirilirken, yedi e-ticaret platformu hakkında durdurma cezası uygulanmasına karar verildi. Bu kapsamda toplam 7 milyon 585 bin 942 TL idari para cezası kesildi.

Bakanlık açıklamasında, "Tüketicilerin haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetleriyle etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edilmesi ve toplumun özellikle genç kesiminin bu tür zararlı etkilerden uzak tutulması amacıyla çalışmalarımız ve denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" ifadelerine yer verildi.