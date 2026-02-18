Bakanlıktan ASKİ'ye ceza ve suç duyurusu
Tarihi Kırkpınar Er Meydanı sular altında kaldı

Edirne'de etkili olan yağışlar ve Bulgaristan'daki baraj kapaklarının açılmasıyla birlikte Tunca Nehri taştı. Taşkın sonucu, 'Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı tarihi Er Meydanı sular altında kaldı. Tunca Nehri'nin taşmasıyla birlikte Edirne Merkez, Değirmen Yeni, Avarız, Büyük Döllük, Sarayakpınar köylerine ulaşımı sağlayan kara yolu trafiğe kapandı.

Haber Giriş : 18 Şubat 2026 10:39, Son Güncelleme : 18 Şubat 2026 10:42
Tarihi Kırkpınar Er Meydanı sular altında kaldı

Edirne'de etkili olan yağışlar ve Bulgaristan'daki baraj kapaklarının açılmasıyla birlikte Tunca Nehri taştı. Taşkın sonucu, 'Kırkpınar Yağlı Güreşleri' nin yapıldığı tarihi Er Meydanı sular altında kaldı.

Sarayiçi bölgesinde yaşanan taşkın, kentte endişeye yol açtı.

Nehir yatağında su seviyesinin hızla yükselmesiyle birlikte çok sayıda ekili arazi zarar görürken, Değirmen Yeni Köyü ve Avarız Köyü için de alarm verildi. Bölge halkı olası yeni su yükselmelerine karşı uyarıldı.

KÖYLERE ULAŞIM KAPANDI

Tunca Nehri'nin taşmasıyla birlikte Edirne Merkez, Değirmen Yeni, Avarız, Büyük Döllük, Sarayakpınar köylerine ulaşımı sağlayan kara yolu trafiğe kapandı. Bu köylere ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor.

Öte yandan Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan açıklamada, Arda Nehri ve Meriç Nehri nehirlerinde turuncu alarm seviyesine geçildiği bildirildi. Nehirlerdeki debinin artmasıyla birlikte tehdidin büyüdüğü, ekiplerin sahada teyakkuz halinde olduğu belirtildi.

Yetkililer, vatandaşların nehir kenarlarından uzak durmalarını isterken, Edirne genelinde taşkın riskine karşı gelişmelerin yakından takip edildiği öğrenildi.


