Ortak rapor komisyonda kabul edildi! Erdoğan'dan ilk açıklama
Kamu Çalışanlarına Özel %3,34 Faizli 250.000 TL Kredi!
Eğitimde ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den açıklama
AYM üyeliği için Yargıtay'da yapılan seçimle 3 isim belirlendi
Tek tıkla market fiyatı dönemi: 50 bin ürün karşılaştırılıyor
Erdoğan: CHP, Kılıçdaroğlu döneminden çok daha farklı, rüşvet partiyi kuşattı
Numan Kurtulmuş: Tamamlanan rapor af mahiyetinde değil
Fahiş su fiyatına idari para cezası
Bakanlıktan ASKİ'ye ceza ve suç duyurusu
'Son Reçete' operasyonu: 69 gözaltı, 34 tutuklama
TZOB: 15 günde 41 ürünün 27'sinde fiyat arttı
Emsal karar: Ehliyetsiz sürücü tazminat alabilir
İşsiz sayısı 58 bin kişi azaldı
Tarihi Kırkpınar Er Meydanı sular altında kaldı
İstanbul'da sulu kar yağışı başladı
Liste güncelledi! İçinde yok yok!
2026-YDS başvuruları başladı
Yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Edis'ten ilk açıklama
Bıçak reklamlarına 7.6 milyon TL ceza
Terörsüz Türkiye için son adımlar: Süreci yürütene kanuni teminat
Altında düşüş sonrası işte güncel fiyatlar
5 ilde organize suç örgütüne operasyon: 37 gözaltı
Fırtına BUDO seferlerini durdurdu
Diyanet'ten açıklama: Ramazan Ayı 19 Şubat Perşembe günü başlıyor
Kurtulmuş: Komisyon raporu yarın Meclis'te kabul edilecek
Ekmekteki tam buğday oranı artırılıyor
Bakan Çiftçi: Suç örgütlerinin ağlarını dağıtacak, finansını kurutacağız
Otomobil kayıtlarında 'Ocak' freni: Trafiğe kayıt yüzde 41 düştü!
İstanbul'da milyon dolarlık otopark soygununda tutuklama talebi
Öcalan ve FETÖ mensupları 'umut hakkı'ndan yararlanabilir mi?
Çocuklara yönelik müstehcen içerik operasyonu: 9 tutuklama

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden çocuklara ait müstehcen görüntüleri satın aldığı iddia edilen 17 şüpheli gözaltına alındı. 9 kişi tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Şubat 2026 11:27, Son Güncelleme : 18 Şubat 2026 14:42
Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen planlı çalışmalar kapsamında, sanal devriye faaliyetleri sonucu bazı şüpheliler tespit edildi.

17 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Sosyal medya platformları üzerinden çocuklara ait müstehcen görüntüleri satın aldığı iddia edilen kişilere yönelik 13 Şubat 2026 tarihinde Süleymanpaşa, Çerkezköy, Çorlu, Kapaklı, Muratlı, Saray ve Marmaraereğlisi ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından 16 Şubat'ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü serbest bırakıldı, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Mahkemeye çıkarılan 9 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, siber alandaki denetim ve takip çalışmalarının 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüldüğünü bildirdi.


