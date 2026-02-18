Çocuklara yönelik müstehcen içerik operasyonu: 9 tutuklama
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden çocuklara ait müstehcen görüntüleri satın aldığı iddia edilen 17 şüpheli gözaltına alındı. 9 kişi tutuklandı.
Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen planlı çalışmalar kapsamında, sanal devriye faaliyetleri sonucu bazı şüpheliler tespit edildi.
17 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Sosyal medya platformları üzerinden çocuklara ait müstehcen görüntüleri satın aldığı iddia edilen kişilere yönelik 13 Şubat 2026 tarihinde Süleymanpaşa, Çerkezköy, Çorlu, Kapaklı, Muratlı, Saray ve Marmaraereğlisi ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.
9 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından 16 Şubat'ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü serbest bırakıldı, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Mahkemeye çıkarılan 9 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yetkililer, siber alandaki denetim ve takip çalışmalarının 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüldüğünü bildirdi.