Ana sayfaHaberler Siyasi

Zorlu: Ülkemizi bir araya getiren değerleri sımsıkı koruyacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin, "Ülkemizi bir araya getiren değerleri ve birleştirici unsurlarımızı sımsıkı koruyacağız" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Şubat 2026 11:38, Son Güncelleme : 18 Şubat 2026 11:38
Zorlu: Ülkemizi bir araya getiren değerleri sımsıkı koruyacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, partisinin Lale Konferans ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenen Sincan İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok önemli aşamalardan geçtiğini belirtti.

Dünyada çok önemli gelişmeler yaşandığına işaret eden Zorlu, "Biraz önce İl Başkan Yardımcımız söyledi, 'Türk beklenendir.' ifadesini. Bu çok doğru. Türk milleti, binlerce yıllık kadim geçmişini bugün Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir gelecek umuduna doğru taşıyor. Öyle ki Asya'dan Avrupa'ya, Doğu Akdeniz'den Karadeniz'e, Afrika'dan Amerika'ya kadar sözüne itibar edilen, liderlik gücü ve mührüyle bir marka haline gelmiş, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde artık Türkiye'siz bir masa kurmak neredeyse imkansızlaşmıştır" diye konuştu.

Erdoğan'ın tensipleriyle yaklaşık bir yıl önce AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığının kurulduğunu anımsatan Zorlu, 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nde Türk Dünyası Vizyon Belgesi'ni açıkladıklarını, bu belgenin Türk dünyasında bir siyasi parti tarafından hazırlanmış ilk ve tek belge olduğunu söyledi.

"Kavga çıkarmaktan başka bir siyaset üretmiyorlar"

Zorlu, bu belgedeki bütün maddeleri adım adım hayata geçireceklerini dile getirerek, Türk dünyasında olan bitenlere karşı bir uyanış gerçekleştiğini kaydetti.

Türkmenistan'ın gazını, Türkiye ve Türk dünyası üzerinden Avrupa'ya götürmeye yönelik hedefi hatırlatan Zorlu, "Biz bunları konuşurken, ana muhalefete bakıyorsunuz diyor ki 'Balıkları ürkütüyorsunuz.' Bakın iktidar, muhalefet bir bütün içerisinde siyaset kurumunu temsil eder. Muhalefet, esasında milletimize yakışan bir muhalefet yaptığı takdirde bu, milletimiz için bir kazançtır. Bize de yol göstericidir. Biz yapıcı eleştirileri her zaman memnuniyetle karşılıyoruz. Ama bakıyorsunuz bağırmaktan, kavga çıkarmaktan, milletimizi gerginliğe sevk etmekten başka bir siyaset üretmiyorlar." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, 86 milyon yurttaşıyla hiçbir etnik, mezhepsel ayrım yapmadan kendi kendine yetebileceğinin altını çizen Zorlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birbirimizi dinlemeyi, anlamayı, bir bütün olmayı tekrar başaracağız ve bizi bölmeye, ayrıştırmaya çalışanlara karşı dik durup, diklenmeden yolumuza devam edeceğiz. Bu kapsamda bildiğiniz gibi Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge projemiz yoluna devam ediyor. Büyük bir sorumlulukla AK Parti olarak, bu süreci takip ediyor, sürdürüyoruz. Komisyon çalışmalarımızın da artık son aşamasına geldik. Nihai raporun oluşturulup komisyonumuza gelme aşamasındayız. Şunun özellikle altını çizmek istiyorum, Anadolu'nun bir evladı olarak, sizlerin bir kardeşi olarak söylüyorum, Cumhurbaşkanımızın her fırsatta ifade ettiği gibi şehitlerimizi, şehit yakınlarımızı, gazilerimizi incitecek hiçbir adıma, girişime asla izin vermeyeceğiz. Ülkemizi bir araya getiren değerleri ve birleştirici unsurlarımızı sımsıkı koruyacağız. Üniter devlet yapımızı, milli birliğimizi tehlikeye düşürecek hiçbir adıma, girişime de inanın izin vermeyeceğiz. Sizlere bunun sözünü bir kez daha burada veriyoruz."

"Dar, sabit gelirli vatandaşlarımızın sıkıntılarını biliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye hedefini hep birlikte inşa edeceklerini belirten Zorlu, bu doğrultuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2028 seçimlerinde yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi ve gelecek yerel seçimlerde de Ankara ve İstanbul başta olmak üzere belediyeleri kazanmaları gerektiğini söyledi.

Vatandaşların sıkıntılarının farkında olduklarını dile getiren Zorlu, "Elbette dar gelirli, sabit gelirli vatandaşlarımızın, özellikle emeklilerimizin bize serzenişlerini, sıkıntılarını, aktardığı problemleri biliyoruz. Bunun daha iyi bir noktaya gelmesi için de emin olun çok ciddi çalışıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sorunların hepsinin farkında olduğunu dile getiren Zorlu, "Biz, sizlerden, siz de bu vatandaşlarımızdan biraz daha zaman talep etmenizi rica ediyorum. Milli birliğimizi koruyup bu problemleri ortadan kaldırdıktan sonra inşallah önce AK Parti'nin sonra da Türkiye'nin önünde hiçbir güç duramayacak." ifadelerini kullandı.

