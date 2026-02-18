Bakan Fidan, Barış Kurulu'nun ilk toplantısı için Vaşington'a gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın ABD'nin başkenti Vaşington'da gerçekleştirilecek olan Barış Kurulu'nun ilk toplantısına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin kurucu üyeleri arasında yer aldığı Barış Kurulu'nun bu kritik toplantısında Bakan Fidan, bölgesel barış ve Gazze'nin geleceğine dair Türkiye'nin kararlı duruşunu uluslararası kamuoyuna hitabı vasıtasıyla bir kez daha ilan edecek.

İki devletli çözüm ve insani yardım

Bakan Fidan'ın toplantı kapsamında yapacağı hitapta, Filistin meselesinin çözümüne yönelik uluslararası çabaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurgulaması bekleniyor.

Fidan'ın konuşmasında, İsrail'in ateşkes ihlallerine son vermesi ve insani yardımların Gazze'ye kesintisiz, yeterli miktarda ulaştırılmasını engelleyen uygulamaları durdurması gerektiği hatırlatılacak. Yeniden İmar ve İnsani Destek: Türkiye'nin Gazze'de insani yardım faaliyetlerini sürdüreceği ve bölgenin yeniden imar sürecine her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğu ifade edilecek.

Türkiye'nin, Gazze'de Filistin halkının haklarını korumak ve güvenliği tesis etmek amacıyla kurulacak uluslararası mekanizmalarda yer alma iradesi yinelenecek. Batı Şeria ve Yerleşimci Şiddeti: Batı Şeria'da artan yasa dışı yerleşim faaliyetleri, yerleşimci şiddeti ve İsrail'in baskılarına karşı uluslararası toplumun ivedilikle harekete geçmesi istenecek. Türkiye'nin kalıcı barış için yegane yol olarak gördüğü iki devletli çözüm perspektifine olan tam desteği teyit edilecek.

Barış Kurulu'na giden süreç

Barış Kurulu'nun temelleri, 23 Eylül 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu sekiz Müslüman liderin ABD Başkanı Donald Trump ile Gazze'de barışı tesis etmek amacıyla yaptığı görüşmeyle atılmıştı. Bu görüşmenin ardından açıklanan "Barış Planı", bölgedeki çözüm sürecinin yol haritasını oluşturdu.

13 Ekim 2025: Şarm El Şeyh Zirvesi'nde Türkiye, ABD, Katar ve Mısır'ın imzasıyla ateşkes ilan edildi ve planın ilk aşaması hayata geçti.

17 Kasım 2025: BM Güvenlik Konseyi, 2803 sayılı kararıyla Barış Planı'nı resmen kabul etti.

14 Ocak 2026: Gazze'nin idaresi için 15 Filistinli teknokrattan oluşan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi (GYUK) kuruldu. ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, planın ikinci aşamasına geçildiğini duyurdu.

16 Ocak 2026: Barış Kurulu ve ilgili organlar (Yürütme Kurulu, Yüksek Temsilcilik Ofisi, Gazze Yürütme Kurulu) ihdas edildi.

22 Ocak 2026: Bakan Fidan, Davos'ta düzenlenen törende Barış Kurulu Şartı'nı imzalayarak Türkiye'nin kurucu üyeliğini tescil etti.

Türkiye, hem Barış Kurulu'nda hem de Gazze Yürütme Kurulu'nda temsil edilerek bölgedeki barış ve istikrarın korunmasında aktif bir rol oynamaya devam ediyor.