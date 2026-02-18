Devlet Memurları Konfederasyonu'ndan E-Devlet Çağrısı: 1 Milyarlık İsraf İddiası

Erdoğan'dan bürokratlara sosyal medya uyarısı: Ölçüyü kaçırıyorsunuz
Erdoğan'dan bürokratlara sosyal medya uyarısı: Ölçüyü kaçırıyorsunuz
Kamu Çalışanlarına Özel %3,34 Faizli 250.000 TL Kredi!
Kamu Çalışanlarına Özel %3,34 Faizli 250.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Eğitimde ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den açıklama
Eğitimde ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den açıklama
AYM üyeliği için Yargıtay'da yapılan seçimle 3 isim belirlendi
AYM üyeliği için Yargıtay'da yapılan seçimle 3 isim belirlendi
Tek tıkla market fiyatı dönemi: 50 bin ürün karşılaştırılıyor
Tek tıkla market fiyatı dönemi: 50 bin ürün karşılaştırılıyor
Numan Kurtulmuş: Tamamlanan rapor af mahiyetinde değil
Numan Kurtulmuş: Tamamlanan rapor af mahiyetinde değil
Fahiş su fiyatına idari para cezası
Fahiş su fiyatına idari para cezası
Bakanlıktan ASKİ'ye ceza ve suç duyurusu
Bakanlıktan ASKİ'ye ceza ve suç duyurusu
'Son Reçete' operasyonu: 69 gözaltı, 34 tutuklama
'Son Reçete' operasyonu: 69 gözaltı, 34 tutuklama
TZOB: 15 günde 41 ürünün 27'sinde fiyat arttı
TZOB: 15 günde 41 ürünün 27'sinde fiyat arttı
Emsal karar: Ehliyetsiz sürücü tazminat alabilir
Emsal karar: Ehliyetsiz sürücü tazminat alabilir
İşsiz sayısı 58 bin kişi azaldı
İşsiz sayısı 58 bin kişi azaldı
Tarihi Kırkpınar Er Meydanı sular altında kaldı
Tarihi Kırkpınar Er Meydanı sular altında kaldı
İstanbul'da sulu kar yağışı başladı
İstanbul'da sulu kar yağışı başladı
Liste güncelledi! İçinde yok yok!
Liste güncelledi! İçinde yok yok!
2026-YDS başvuruları başladı
2026-YDS başvuruları başladı
Yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Edis'ten ilk açıklama
Yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Edis'ten ilk açıklama
Bıçak reklamlarına 7.6 milyon TL ceza
Bıçak reklamlarına 7.6 milyon TL ceza
Terörsüz Türkiye için son adımlar: Süreci yürütene kanuni teminat
Terörsüz Türkiye için son adımlar: Süreci yürütene kanuni teminat
Altında düşüş sonrası işte güncel fiyatlar
Altında düşüş sonrası işte güncel fiyatlar
5 ilde organize suç örgütüne operasyon: 37 gözaltı
5 ilde organize suç örgütüne operasyon: 37 gözaltı
Fırtına BUDO seferlerini durdurdu
Fırtına BUDO seferlerini durdurdu
Diyanet'ten açıklama: Ramazan Ayı 19 Şubat Perşembe günü başlıyor
Diyanet'ten açıklama: Ramazan Ayı 19 Şubat Perşembe günü başlıyor
Kurtulmuş: Komisyon raporu yarın Meclis'te kabul edilecek
Kurtulmuş: Komisyon raporu yarın Meclis'te kabul edilecek
Ekmekteki tam buğday oranı artırılıyor
Ekmekteki tam buğday oranı artırılıyor
Bakan Çiftçi: Suç örgütlerinin ağlarını dağıtacak, finansını kurutacağız
Bakan Çiftçi: Suç örgütlerinin ağlarını dağıtacak, finansını kurutacağız
Otomobil kayıtlarında 'Ocak' freni: Trafiğe kayıt yüzde 41 düştü!
Otomobil kayıtlarında 'Ocak' freni: Trafiğe kayıt yüzde 41 düştü!
İstanbul'da milyon dolarlık otopark soygununda tutuklama talebi
İstanbul'da milyon dolarlık otopark soygununda tutuklama talebi
Öcalan ve FETÖ mensupları 'umut hakkı'ndan yararlanabilir mi?
Öcalan ve FETÖ mensupları 'umut hakkı'ndan yararlanabilir mi?
CİMER başvuruları memurlar üzerinde baskı mı oluşturuyor? DMM'den açıklama
CİMER başvuruları memurlar üzerinde baskı mı oluşturuyor? DMM'den açıklama
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Devlet Memurları Konfederasyonu'ndan E-Devlet Çağrısı: 1 Milyarlık İsraf İddiası

Devlet Memurları Konfederasyonu, sendika üyelik ve istifa işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılmamasının her yıl milyarlarca liralık maliyet ve ciddi çevresel kayba yol açtığını savundu. Orman Genel Müdürlüğü önünde yapılan açıklamada dijital dönüşüm talebi yinelendi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Şubat 2026 13:56, Son Güncelleme : 18 Şubat 2026 13:58
Yazdır
Devlet Memurları Konfederasyonu'ndan E-Devlet Çağrısı: 1 Milyarlık İsraf İddiası

Devlet Memurları Konfederasyonu, sendika üyelik süreçlerinde kağıt form ve kargo zorunluluğunun devam etmesine tepki göstermek amacıyla Orman Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı Konfederasyon Genel Başkan Yardımcısı Furkan Ali Çiftçioğlu gerçekleştirdi.

Basın açıklamasında, kağıt israfına dikkat çekmek için temsili ağaç kesimi mizanseni yapıldı. Mizansenle, her yıl kesildiği ifade edilen binlerce ağaca dikkat çekilerek dijitalleşme eksikliğinin çevresel ve ekonomik sonuçlarına vurgu yapıldı.

"Taş devri bürokrasi doğaya zarar veriyor"

Çiftçioğlu, kamu çalışanlarının sendika üyeliği ve istifası için halen üç nüsha form doldurmak zorunda bırakıldığını, bu belgelerin sendika genel merkezlerine kargo ile gönderildiğini belirtti. Türkiye'de 4 milyonu aşkın kamu görevlisi bulunduğunu hatırlatan Çiftçioğlu, mevcut uygulamanın ciddi maliyet oluşturduğunu ifade etti.

Konfederasyonun paylaştığı verilere göre:

Yıllık 1 milyar lirayı aşan kargo maliyeti oluşuyor.

20 milyonu aşkın kağıt tüketiliyor.

Her yıl 3 binden fazla yetişkin ağaç kesiliyor.

Tonlarca karbon salımı ve ciddi su israfı meydana geliyor.

Açıklamada, kamu çalışanlarının yalnızca yarısının yılda bir kez sendika değiştirmesi halinde dahi yüz milyonlarca liralık kamu zararının ortaya çıktığı öne sürüldü.

"İşçi ve siyasi partilere var, memura yok"

Konfederasyon yetkilileri, işçi sendikalarının 2013 yılından, siyasi partilerin ise 2019 yılından bu yana e-Devlet üzerinden üyelik işlemlerini gerçekleştirebildiğini hatırlattı. Memurlar için aynı uygulamanın halen hayata geçirilmemesinin kabul edilemez olduğu savunuldu.

Fiziksel evrak sürecinin yalnızca ekonomik bir sorun olmadığı belirtilirken, sendikal özgürlükler açısından da sıkıntı doğurduğu ifade edildi. Açıklamada, mevcut uygulamanın kamu çalışanları üzerinde bürokratik baskı oluşturduğu dile getirildi.

"Tek bir talimat yeter"

Konfederasyon, sendika üyelik ve istifa işlemlerinin e-Devlet sistemi üzerinden yapılmasını talep etti. Yapılacak idari düzenleme ile hem kamu bütçesinde yaklaşık 1 milyar liralık tasarruf sağlanabileceği hem de milyonlarca kağıt israfının önlenebileceği savunuldu.

Orman Genel Müdürlüğü önünde yapılan açıklamada çevresel vurgu da öne çıktı. "Türkiye Yüzyılı doğayla barışık bir iradeyle yazılır" mesajı verilirken, mücadelenin yalnızca sendikal hak değil; çevre, kamu tasarrufu ve şeffaflık meselesi olduğu ifade edildi.

Basın açıklaması, "E-Devlet'i açın, israfı kesin, ormanları kurtarın" çağrısıyla sona erdi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber