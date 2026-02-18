Devlet Memurları Konfederasyonu'ndan E-Devlet Çağrısı: 1 Milyarlık İsraf İddiası

Devlet Memurları Konfederasyonu, sendika üyelik süreçlerinde kağıt form ve kargo zorunluluğunun devam etmesine tepki göstermek amacıyla Orman Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı Konfederasyon Genel Başkan Yardımcısı Furkan Ali Çiftçioğlu gerçekleştirdi.

Basın açıklamasında, kağıt israfına dikkat çekmek için temsili ağaç kesimi mizanseni yapıldı. Mizansenle, her yıl kesildiği ifade edilen binlerce ağaca dikkat çekilerek dijitalleşme eksikliğinin çevresel ve ekonomik sonuçlarına vurgu yapıldı.

"Taş devri bürokrasi doğaya zarar veriyor"

Çiftçioğlu, kamu çalışanlarının sendika üyeliği ve istifası için halen üç nüsha form doldurmak zorunda bırakıldığını, bu belgelerin sendika genel merkezlerine kargo ile gönderildiğini belirtti. Türkiye'de 4 milyonu aşkın kamu görevlisi bulunduğunu hatırlatan Çiftçioğlu, mevcut uygulamanın ciddi maliyet oluşturduğunu ifade etti.

Konfederasyonun paylaştığı verilere göre:

Yıllık 1 milyar lirayı aşan kargo maliyeti oluşuyor.

20 milyonu aşkın kağıt tüketiliyor.

Her yıl 3 binden fazla yetişkin ağaç kesiliyor.

Tonlarca karbon salımı ve ciddi su israfı meydana geliyor.

Açıklamada, kamu çalışanlarının yalnızca yarısının yılda bir kez sendika değiştirmesi halinde dahi yüz milyonlarca liralık kamu zararının ortaya çıktığı öne sürüldü.

"İşçi ve siyasi partilere var, memura yok"

Konfederasyon yetkilileri, işçi sendikalarının 2013 yılından, siyasi partilerin ise 2019 yılından bu yana e-Devlet üzerinden üyelik işlemlerini gerçekleştirebildiğini hatırlattı. Memurlar için aynı uygulamanın halen hayata geçirilmemesinin kabul edilemez olduğu savunuldu.

Fiziksel evrak sürecinin yalnızca ekonomik bir sorun olmadığı belirtilirken, sendikal özgürlükler açısından da sıkıntı doğurduğu ifade edildi. Açıklamada, mevcut uygulamanın kamu çalışanları üzerinde bürokratik baskı oluşturduğu dile getirildi.

"Tek bir talimat yeter"

Konfederasyon, sendika üyelik ve istifa işlemlerinin e-Devlet sistemi üzerinden yapılmasını talep etti. Yapılacak idari düzenleme ile hem kamu bütçesinde yaklaşık 1 milyar liralık tasarruf sağlanabileceği hem de milyonlarca kağıt israfının önlenebileceği savunuldu.

Orman Genel Müdürlüğü önünde yapılan açıklamada çevresel vurgu da öne çıktı. "Türkiye Yüzyılı doğayla barışık bir iradeyle yazılır" mesajı verilirken, mücadelenin yalnızca sendikal hak değil; çevre, kamu tasarrufu ve şeffaflık meselesi olduğu ifade edildi.

Basın açıklaması, "E-Devlet'i açın, israfı kesin, ormanları kurtarın" çağrısıyla sona erdi.



