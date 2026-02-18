AYM üyeliği için Yargıtay'da yapılan seçimle 3 isim belirlendi

AYM Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan'ın mart ayında görev süresinin dolacak olması nedeniyle, Cumhurbaşkanı tarafından atanacak üyenin belirlenmesi için Yargıtay Büyük Genel Kurulunca seçim yapıldı.

Seçim sonucu 58 oy alan Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyesi Mustafa Karayıldız ile 45 oy alan aynı Daire üyesi Oğuz Dik ve 44 oy alan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi üyesi Şaban Kazdal en çok oyu alan isimler olarak, AYM üyeliği için aday olarak belirlendi.

Belirlenen 3 adayın ismi Gökcan'ın görev süresinin dolmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karayıldız, Dik ve Kazdal arasından birini AYM üyesi olarak atayacak. AYM üyeliğine seçilecek kişi 12 yıl Yüksek Mahkemede görev alacak.