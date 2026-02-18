Erdoğan'dan bürokratlara sosyal medya uyarısı: Ölçüyü kaçırıyorsunuz
Erdoğan'dan bürokratlara sosyal medya uyarısı: Ölçüyü kaçırıyorsunuz
Kamu Çalışanlarına Özel %3,34 Faizli 250.000 TL Kredi!
Kamu Çalışanlarına Özel %3,34 Faizli 250.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Eğitimde ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den açıklama
Eğitimde ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den açıklama
AYM üyeliği için Yargıtay'da yapılan seçimle 3 isim belirlendi
AYM üyeliği için Yargıtay'da yapılan seçimle 3 isim belirlendi
Tek tıkla market fiyatı dönemi: 50 bin ürün karşılaştırılıyor
Tek tıkla market fiyatı dönemi: 50 bin ürün karşılaştırılıyor
Numan Kurtulmuş: Tamamlanan rapor af mahiyetinde değil
Numan Kurtulmuş: Tamamlanan rapor af mahiyetinde değil
Fahiş su fiyatına idari para cezası
Fahiş su fiyatına idari para cezası
Bakanlıktan ASKİ'ye ceza ve suç duyurusu
Bakanlıktan ASKİ'ye ceza ve suç duyurusu
'Son Reçete' operasyonu: 69 gözaltı, 34 tutuklama
'Son Reçete' operasyonu: 69 gözaltı, 34 tutuklama
TZOB: 15 günde 41 ürünün 27'sinde fiyat arttı
TZOB: 15 günde 41 ürünün 27'sinde fiyat arttı
Emsal karar: Ehliyetsiz sürücü tazminat alabilir
Emsal karar: Ehliyetsiz sürücü tazminat alabilir
İşsiz sayısı 58 bin kişi azaldı
İşsiz sayısı 58 bin kişi azaldı
Tarihi Kırkpınar Er Meydanı sular altında kaldı
Tarihi Kırkpınar Er Meydanı sular altında kaldı
İstanbul'da sulu kar yağışı başladı
İstanbul'da sulu kar yağışı başladı
Liste güncelledi! İçinde yok yok!
Liste güncelledi! İçinde yok yok!
2026-YDS başvuruları başladı
2026-YDS başvuruları başladı
Yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Edis'ten ilk açıklama
Yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Edis'ten ilk açıklama
Bıçak reklamlarına 7.6 milyon TL ceza
Bıçak reklamlarına 7.6 milyon TL ceza
Terörsüz Türkiye için son adımlar: Süreci yürütene kanuni teminat
Terörsüz Türkiye için son adımlar: Süreci yürütene kanuni teminat
Altında düşüş sonrası işte güncel fiyatlar
Altında düşüş sonrası işte güncel fiyatlar
5 ilde organize suç örgütüne operasyon: 37 gözaltı
5 ilde organize suç örgütüne operasyon: 37 gözaltı
Fırtına BUDO seferlerini durdurdu
Fırtına BUDO seferlerini durdurdu
Diyanet'ten açıklama: Ramazan Ayı 19 Şubat Perşembe günü başlıyor
Diyanet'ten açıklama: Ramazan Ayı 19 Şubat Perşembe günü başlıyor
Kurtulmuş: Komisyon raporu yarın Meclis'te kabul edilecek
Kurtulmuş: Komisyon raporu yarın Meclis'te kabul edilecek
Ekmekteki tam buğday oranı artırılıyor
Ekmekteki tam buğday oranı artırılıyor
Bakan Çiftçi: Suç örgütlerinin ağlarını dağıtacak, finansını kurutacağız
Bakan Çiftçi: Suç örgütlerinin ağlarını dağıtacak, finansını kurutacağız
Otomobil kayıtlarında 'Ocak' freni: Trafiğe kayıt yüzde 41 düştü!
Otomobil kayıtlarında 'Ocak' freni: Trafiğe kayıt yüzde 41 düştü!
İstanbul'da milyon dolarlık otopark soygununda tutuklama talebi
İstanbul'da milyon dolarlık otopark soygununda tutuklama talebi
Öcalan ve FETÖ mensupları 'umut hakkı'ndan yararlanabilir mi?
Öcalan ve FETÖ mensupları 'umut hakkı'ndan yararlanabilir mi?
CİMER başvuruları memurlar üzerinde baskı mı oluşturuyor? DMM'den açıklama
CİMER başvuruları memurlar üzerinde baskı mı oluşturuyor? DMM'den açıklama
Ana sayfaHaberler Eğitim

Eğitimde ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Okullarda ara tatiller kaldırılacak mı?" sorusuna yanıt verdi.

Haber Giriş : 18 Şubat 2026 14:45, Son Güncelleme : 18 Şubat 2026 15:14
Yazdır
Eğitimde ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda ara tatillerin kaldırıp kaldırılmayacağı ile ilgili soruya yanıt verdi.

TVNET yayınında konuşan Bakan Tekin, resmi ve dini bayramlar nedeniyle 180 günlük eğitim takvimini yetiştirmekte zorlandıklarını belirtip "Bu yılki alan araştırmasından sonra bir karar vermiş oluruz." dedi.

Tekin şöyle konuştu:

"Okullar başladıktan itibaren 29 Ekim'de başlıyoruz; 1 Ocak, nevruz, 1 Mayıs, Ramazan, Kurban bayramı çok yoğun bir tatil takvimi var. Bir taraftan da 180 iş günü eğitim vermemiz lazım. Öğretmenlerimizin tatilleri yasal olarak iki ayın altında olamaz dedikleri için o periyotta zaten öğretmen arkadaşlarımızın tatilinde ama bu 36 haftayı sıkıştırabileceğimiz takvim bulmakta zorlanıyoruz bu yoğun tatillerden dolayı.

"BU YILKİ ALAN ARAŞTIRMASINDAN SONRA KARAR VERECEĞİZ"

Mesela 2027 yılında Ramazan, Kurban Bayramı ara tatil hepsi o bahar yarı yılı içerisinde olacak bunları yerleştirmek de zor. Bütün bu parametrelerin hepsini beraber değerlendiriyoruz. Bu yılki alan araştırmasından sonra bir karar vermiş oluruz."

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN, OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılında ikinci dönem sürmeye devam ederken gözler ikinci ara tatil tarihlerine çevrildi. Sömestir tatilinin ardından ders başı yapan yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için şimdi en büyük merak konusu ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı oldu.

İkinci dönem ara tatili 16 Mart Pazartesi ile 20 Mart Cuma tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, 13 Mart Cuma günü ders bitiminde tatile başlayacak ve 23 Mart Pazartesi günü tekrar ders başı yapacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK

2 Şubat Pazartesi başlayan ikinci dönem, 26 Haziran Cuma günü sona erecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber