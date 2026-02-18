YÖK'ten personel için Ramazan mesaisi düzenlemesi
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 19 Şubat Perşembe günü başlayacak olan Ramazan ayı dolayısıyla personelini sevindiren bir duyuru yayınladı. Kurumda görev yapan tüm kadın çalışanların saat 16.00 itibarıyla izinli sayılacağı belirtilirken, servis saatleri ve işçi statüsündeki personelin ulaşım imkanları da yeniden düzenlendi.
YÖK tarafından çalışanlara gönderilen bilgilendirme e-postasında, 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak Ramazan ayı tebrik edilerek, ayın sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.
Duyuruda, Ramazan ayı süresince kurumda görev yapan tüm kadın personelin saat 16.00'dan itibaren izinli sayılacağı bildirildi. Ayrıca kadın personel için Bilkent metro noktasına kadar kurum tarafından servis imkanı sağlanacağı ifade edildi.
Akşam mesai bitiminde kuruma erken gelen personel servislerinin ise saat 17.00 itibarıyla yolcularının tamamını almak suretiyle kurumdan ayrılabileceği kaydedildi.
Öte yandan, kurumda görev yapan 4/D statüsündeki işçi personelin de işlerini aksatmamak kaydıyla sabah servislerinden yararlanabileceği belirtildi.