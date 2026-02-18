Kremlin Sözcüsü Peskov: Ne Rusya ne de Çin nükleer deneme yaptı

TZOB: Ramazan öncesi 41 üründen 27'sine zam geldi
TZOB: Ramazan öncesi 41 üründen 27'sine zam geldi
Kamu Çalışanlarına Özel %3,34 Faizli 250.000 TL Kredi!
Kamu Çalışanlarına Özel %3,34 Faizli 250.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Bakan Tekin son noktayı koydu: LGS ve YKS'de değişiklik var mı?
Bakan Tekin son noktayı koydu: LGS ve YKS'de değişiklik var mı?
YÖK'ten personel için Ramazan mesaisi düzenlemesi
YÖK'ten personel için Ramazan mesaisi düzenlemesi
Kurtulmuş'tan TBMM'ye çağrı: Tarihi raporu gecikmeksizin yasalaştıralım
Kurtulmuş'tan TBMM'ye çağrı: Tarihi raporu gecikmeksizin yasalaştıralım
Erdoğan'dan valilere sosyal medya uyarısı: Ölçüyü kaçırıyorsunuz
Erdoğan'dan valilere sosyal medya uyarısı: Ölçüyü kaçırıyorsunuz
Eğitimde ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den açıklama
Eğitimde ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den açıklama
AYM üyeliği için Yargıtay'da yapılan seçimle 3 isim belirlendi
AYM üyeliği için Yargıtay'da yapılan seçimle 3 isim belirlendi
Tek tıkla market fiyatı dönemi: 50 bin ürün karşılaştırılıyor
Tek tıkla market fiyatı dönemi: 50 bin ürün karşılaştırılıyor
Numan Kurtulmuş: Tamamlanan rapor af mahiyetinde değil
Numan Kurtulmuş: Tamamlanan rapor af mahiyetinde değil
Fahiş su fiyatına idari para cezası
Fahiş su fiyatına idari para cezası
Bakanlıktan ASKİ'ye ceza ve suç duyurusu
Bakanlıktan ASKİ'ye ceza ve suç duyurusu
'Son Reçete' operasyonu: 69 gözaltı, 34 tutuklama
'Son Reçete' operasyonu: 69 gözaltı, 34 tutuklama
Emsal karar: Ehliyetsiz sürücü tazminat alabilir
Emsal karar: Ehliyetsiz sürücü tazminat alabilir
Tarihi Kırkpınar Er Meydanı sular altında kaldı
Tarihi Kırkpınar Er Meydanı sular altında kaldı
Liste güncelledi! İçinde yok yok!
Liste güncelledi! İçinde yok yok!
2026-YDS başvuruları başladı
2026-YDS başvuruları başladı
Yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Edis'ten ilk açıklama
Yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Edis'ten ilk açıklama
Bıçak reklamlarına 7.6 milyon TL ceza
Bıçak reklamlarına 7.6 milyon TL ceza
Terörsüz Türkiye için son adımlar: Süreci yürütene kanuni teminat
Terörsüz Türkiye için son adımlar: Süreci yürütene kanuni teminat
5 ilde organize suç örgütüne operasyon: 37 gözaltı
5 ilde organize suç örgütüne operasyon: 37 gözaltı
Diyanet'ten açıklama: Ramazan Ayı 19 Şubat Perşembe günü başlıyor
Diyanet'ten açıklama: Ramazan Ayı 19 Şubat Perşembe günü başlıyor
Kurtulmuş: Komisyon raporu yarın Meclis'te kabul edilecek
Kurtulmuş: Komisyon raporu yarın Meclis'te kabul edilecek
Ekmekteki tam buğday oranı artırılıyor
Ekmekteki tam buğday oranı artırılıyor
Bakan Çiftçi: Suç örgütlerinin ağlarını dağıtacak, finansını kurutacağız
Bakan Çiftçi: Suç örgütlerinin ağlarını dağıtacak, finansını kurutacağız
Otomobil kayıtlarında 'Ocak' freni: Trafiğe kayıt yüzde 41 düştü!
Otomobil kayıtlarında 'Ocak' freni: Trafiğe kayıt yüzde 41 düştü!
İstanbul'da milyon dolarlık otopark soygununda tutuklama talebi
İstanbul'da milyon dolarlık otopark soygununda tutuklama talebi
Öcalan ve FETÖ mensupları 'umut hakkı'ndan yararlanabilir mi?
Öcalan ve FETÖ mensupları 'umut hakkı'ndan yararlanabilir mi?
CİMER başvuruları memurlar üzerinde baskı mı oluşturuyor? DMM'den açıklama
CİMER başvuruları memurlar üzerinde baskı mı oluşturuyor? DMM'den açıklama
Özvar: Sektörde karşılığı olmayan üniversite programları kapatılıyor
Özvar: Sektörde karşılığı olmayan üniversite programları kapatılıyor
Ana sayfaHaberler Dünya

Kremlin Sözcüsü Peskov: Ne Rusya ne de Çin nükleer deneme yaptı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Çin'in nükleer deneme yaptığına dair iddialara ilişkin "Ne Rusya ne de Çin nükleer deneme yaptı." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Şubat 2026 15:28, Son Güncelleme : 18 Şubat 2026 15:29
Yazdır
Kremlin Sözcüsü Peskov: Ne Rusya ne de Çin nükleer deneme yaptı

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan üçlü görüşmelere değinen Peskov, "İstişare edilen konuları konuşmak yanlış. Müzakerelerin ara sonuçlarını konuşmak için erken. Putin'e doğrudan bilgi veriliyor. Şu anda değerlendirme yapmak için erken." ifadesini kullandı.

"Rusya'nın Küba'ya yakıt konusunda destek sağlaması durumunda, bunun Moskova ve Washington arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyip etkilemeyeceği" yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, bu hususların birbiriyle ilgili olmadığını belirtti.

Peskov, "Rusya, dünyadaki birçok ülke gibi Küba'nın abluka altına alınmasına karşı çıkıyor. Küba ile ilişkilere değer veriyor, ilişkileri geliştirmek istiyoruz. Kübalı dostlarımıza zor dönemlerde yardımcı oluyoruz." diye konuştu.

İran'dan zenginleştirilmiş uranyumu almaya hazır olduklarına işaret eden Peskov, ABD ile İran arasında müzakere sürecinin devam ettiğini dile getirerek, "Dolayısıyla müzakere sonuçlarını tahmin etmek doğru değil." dedi.

Sözcü Peskov, Rusya ve Çin'in nükleer deneme yaptığı yönündeki iddialara dair "Nükleer denemelerin yapıldığına dair bazı şeyler duyduk. Bu bağlamda hem Rusya hem de Çin'den bahsedildi. Ne Rusya ne de Çin nükleer deneme yaptı." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber