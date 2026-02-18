TZOB: Ramazan öncesi 41 üründen 27'sine zam geldi
Kamu Çalışanlarına Özel %3,34 Faizli 250.000 TL Kredi!
Bakan Tekin son noktayı koydu: LGS ve YKS'de değişiklik var mı?
YÖK'ten personel için Ramazan mesaisi düzenlemesi
Kurtulmuş'tan TBMM'ye çağrı: Tarihi raporu gecikmeksizin yasalaştıralım
Erdoğan'dan valilere sosyal medya uyarısı: Ölçüyü kaçırıyorsunuz
Eğitimde ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den açıklama
AYM üyeliği için Yargıtay'da yapılan seçimle 3 isim belirlendi
Tek tıkla market fiyatı dönemi: 50 bin ürün karşılaştırılıyor
Numan Kurtulmuş: Tamamlanan rapor af mahiyetinde değil
Fahiş su fiyatına idari para cezası
Bakanlıktan ASKİ'ye ceza ve suç duyurusu
'Son Reçete' operasyonu: 69 gözaltı, 34 tutuklama
Emsal karar: Ehliyetsiz sürücü tazminat alabilir
Tarihi Kırkpınar Er Meydanı sular altında kaldı
Liste güncelledi! İçinde yok yok!
2026-YDS başvuruları başladı
Yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Edis'ten ilk açıklama
Bıçak reklamlarına 7.6 milyon TL ceza
Terörsüz Türkiye için son adımlar: Süreci yürütene kanuni teminat
5 ilde organize suç örgütüne operasyon: 37 gözaltı
Diyanet'ten açıklama: Ramazan Ayı 19 Şubat Perşembe günü başlıyor
Kurtulmuş: Komisyon raporu yarın Meclis'te kabul edilecek
Ekmekteki tam buğday oranı artırılıyor
Bakan Çiftçi: Suç örgütlerinin ağlarını dağıtacak, finansını kurutacağız
Otomobil kayıtlarında 'Ocak' freni: Trafiğe kayıt yüzde 41 düştü!
İstanbul'da milyon dolarlık otopark soygununda tutuklama talebi
Öcalan ve FETÖ mensupları 'umut hakkı'ndan yararlanabilir mi?
CİMER başvuruları memurlar üzerinde baskı mı oluşturuyor? DMM'den açıklama
Özvar: Sektörde karşılığı olmayan üniversite programları kapatılıyor
Bakan Memişoğlu: Son bir yılda 1 milyon anne adayını izledik

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Son bir yılda 1 milyon 38 bin 484 anne adayını izledik. Doğum Sonu Bakım Programı kapsamında 925 bin 946 vatandaşımıza lohusalık döneminde destek verdik. Gebe Okullarımız ile 939 bin 538 anne adayını eğitim programlarımıza dahil ettik." dedi.

Haber Giriş : 18 Şubat 2026 15:35, Son Güncelleme : 18 Şubat 2026 15:50
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK), AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan başkanlığında toplandı.

Komisyon'da, Bakanlığının çalışmalarına ilişkin bilgi veren Memişoğlu, en fazla kadın personel istihdam eden bakanlık olduklarını, kadınların hayatın her alanında güçlü biçimde var olmalarını desteklediklerini söyledi.

Memişoğlu, 2025 yılında ülke genelinde 2 milyon 200 bine yakın kadına ücretsiz meme kanseri taraması, 1 milyon 800 bin kişiye de rahim ağzı kanseri taraması gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Normal Doğum Eylem Planı ile tıbben gerekli olmayan sezaryen oranlarında, Türkiye tarihinde ilk kez yüzde 12,3'lük düşüş sağladıklarını belirten Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Her Gebeye Ebe modeliyle 2025'in son 6 ayında 415 binin üzerinde gebemize birebir danışmanlık sunduk. Misafir Anne Uygulaması ile 7 bin 717 gebemizi güvenli ortamlarda ağırlayarak risklerin önüne geçtik. Son bir yılda 1 milyon 38 bin 484 anne adayını izledik. Doğum Sonu Bakım Programı kapsamında 925 bin 946 vatandaşımıza lohusalık döneminde destek verdik. Gebe Okullarımız ile 939 bin 538 anne adayını eğitim programlarımıza dahil ettik."

Yüksek Riskli Gebelik İzlem Sistemi ile riskli gruptaki vatandaşlar ile ilgili branşlarda randevu önceliği sağladıklarını hatırlatan Memişoğlu, 211 kamu sağlık tesisini anne dostu hastane haline getirdiklerini anlattı.

Memişoğlu, Bakanlığın kadın istihdamında öncü kurumlardan biri olduğunun altını çizerek, "Bakanlığımızda çalışan 896 bin 260 personelimizin 514 bin 280'i, yani yaklaşık yüzde 57'si kadındır. Yönetim kademelerinde ise merkez ve taşra teşkilatımızda şube müdürü ve üstü görevlerde 3 binden fazla kadın yöneticimizle yüzde 32'lik bir temsil oranına ulaşmış durumdayız." dedi.

- "1932 kadın personelimiz yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanmıştır"

Ülke genelindeki sağlık tesislerinde hizmet veren 52 kreşte 3 binden fazla çocuğa hizmet verdiklerini belirten Memişoğlu, şöyle konuştu:

"2025 yılında yürürlüğe giren yasal düzenleme ile 1932 kadın personelimiz yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanmıştır. Erkek personelimiz de talebi halinde ücretli babalık iznini kesintisiz olarak kullanabilmektedir. Mesleki ve kişisel gelişim eğitimleriyle kadın çalışanlarımızın kariyerlerini destekliyor, çalışma ortamlarını kalite standartları doğrultusunda iyileştiriyoruz."

Kadın sağlığına yönelik çalışmalardan da bahseden Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 2025 yılında 5 bin 984 kadına intiharı önleme, 31 bin 701 kadına çocuk istismarını önleme ve Çocuk İzlem Merkezi hizmetleri, 140 bin 790 kadına çocuk ve ergen ruh sağlığı, 47 bin 728 kadına yetişkin ruh sağlığı desteği sağladık. 44 bin 942 kadına aile içi şiddetle mücadele, 41 bin 781 kadına madde kullanım bozukluğu, 127 bin 904 kadına davranışsal bağımlılıklar konusunda eğitim ve destek verdik. 63 bin 368 kadına obezite ve egzersiz, 105 bin 687 kadına kişisel gelişim, 23 bin 286 kadına damgalama ve ayrımcılığı önleme hizmeti sunduk. Ayrıca 160 bin 70 kadına, 0-18 yaş sağlıklı çocuklarda fizyoterapi ve rehabilitasyon desteği sağladık. Bununla birlikte, 80 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile tam bağımlı raporu bulunan hastalarımızın raporlarını randevu almaksızın yeniliyoruz. 27 Mayıs 2025'ten bu yana 510 bin 716 vatandaşımızın raporunu evde bizzat giderek verdik. 2025 yılında engelli hastalarımız dahil olmak üzere toplam 4,5 milyon evde sağlık ziyareti gerçekleştirerek tüm vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden kesintisiz olarak faydalanmasını sağladık."

