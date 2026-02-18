TZOB: Ramazan öncesi 41 üründen 27'sine zam geldi
Şalgam fabrikasında havuç doğrama makinesine düşen işçi öldü

Adana'da Doğanay Şalgam fabrikasında çalışan 22 yaşındaki genç işçi, havuç yıkama ve doğrama makinesine düşerek hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Şubat 2026 15:54, Son Güncelleme : 18 Şubat 2026 16:21
Şalgam fabrikasında havuç doğrama makinesine düşen işçi öldü

Olay, geçtiğimiz gün merkez Sarıçam ilçesinde bulunan Doğanay Şalgam firmasında meydana geldi. İddiaya göre, şalgam firmasında çalışan 22 yaşındaki Sami Can, dengesini kaybederek havuç yıkama ve doğrama makinesine sol kol ve sol ayağını kaptırarak düştü. Diğer işçilerin durumu fark etmesi üzerine makine durduruldu ve yaralı işçi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler oluşan ve ağır yaralanan Can, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sami Can, toprağa verilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

