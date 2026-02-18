Karakol bahçesinde dehşet: Polisin silahını kapıp kendini vurdu!
Ordu'nun Altınordu İlçesinde boşanma aşamasındaki eşinin telefonunu zorla aldığı iddiasıyla ifadeye çağrılan 37 yaşındaki Sefa Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde beklediği sırada yanındaki polis memurunun silahını zorla alarak intihar etti. Olayın görüntüleri güvenlik kamerasına yansırken, emniyet teşkilatını yasa boğan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Ordu'da bir şahıs, ifade vermek için gittiği karakolda polis memurunun belindeki silahı zorla alarak intihar ederken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Altınordu ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde meydana gelen olayda, Sefa Yılmaz (37), ifade vermek için gittiği karakolda polisin belinden silahı zorla alarak kendisini kafasından vurdu. Kanlar içinde yere yığılan Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ordu Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olay anı güvenlik kamerasında
Olay anı, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesini gösteren güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Sefa Yılmaz'ın banka oturduğu, bu esnada sağ tarafında bulunan bir polis memurunun beline sarılarak, hızlı bir şekilde silahı aldığı, polis memurunun silahı almak ve şahsı etkisiz hale getirmek için mücadele ettiği ancak Sefa Yılmaz'ın kendisini vurduğu anlar yer alıyor.
İfade vermek için karakola gitmişti
Öte yandan Sefa Yılmaz'ın, boşanma aşamasında olan ve uzaklaştırma kararı bulunan eşinin adresine giderek kadının cep telefonunu aldığı, bunun üzerine ifadeye çağrıldığı, bahçede beklediği esnada olayı gerçekleştirdiği iddia edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.