Osmanlı usulü eğitim: Köpüklü balonu patlatmadan, jiletle tıraş!

Bursa'daki meslek ve teknik anadolu lisesi öğrencileri hem eğitimlerini tamamlıyor, hem de meslek sahibi olup bir yandan da para kazanabiliyorlar. Gerçek müşteriyi tıraş edebilmek için Osmanlı döneminde kullanılan yöntem deneniyor. Şişirilen balona köpük sürülüyor. Öğrenciler jilet kullanarak köpüklü balonu patlatmazlarsa başarılı oluyorlar.



Güzellik Hizmetleri bölümünde eğitim görerek kuaför ustası olacak öğrenciler eğitimlerini en iyi şekilde tamamlamak için çalışıyorlar. Okul yönetimi öğrencilerin gerçek meslek sahibi olabilmeleri için onları her daim desteklemeye devam ediyor. Okul öğrencilerinden Ahmet Sarı'nın en büyük hayali Milli Eğitim Bakanı Yusf Tekin'i okullarında görmek ve onu tıraş etmek.



Yenişehir Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Güzellik Hizmetleri Öğretmeni Sinan Eşkin, "Bu teknik Osmanlıdan günümüze kadar gelen bir teknik. Müşteri almadan önce öğrencilerimiz balonla uygulama yapıyorlar. Balonu patlatmayanlar sınavı geçtikleri takdirde gerçek müşteriyle baş başa kalıyorlar. Uygulama yapan öğrencilerimiz balonu patlatmadıkları için sınavı geçtiler. Okulumuzda hem kız hem de erkek öğrencilerimiz eğitim alabiliyor. Bu eğitimlerini 12.sınıfta staj eğitimleriyle işletmelerde daha da pekiştiriyorlar. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra kendi işyerlerini açabiliyorlar. İki yıl ön lisans programı okuyabiliyorlar. 4 yıllık fakülte eğitimi görüp alanlarında öğretmenlik de yapabiliyorlar" diye konuştu.



En büyük hayali bakanı traş etmek



Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul öğrencilerinden Ahmet Sarı, "12 sınıf öğrencisiyim. En büyük hayalim Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'i okulumuzda görmek ve onu tıraş etmek. Bu bölüm insanları geliştirip halkla ilişkilerini kuvvetlendiriyor" dedi.



Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Yaşar, " Burada öğrencilerimiz hem meslek sahibi olmayı öğreniyorlar hem de bütçelerine katkı anlamında güzel bir imkana sahip oluyorlar. Öğrencilerimize aynı zamanda meslek ahlakı yönünden de bilgiler vermeye özen gösteriyoruz. Büyükleri karşılama, müşteriye nasıl davranılır gibi birçok alanda onlara katkılar sağlayan eğitimlerde sunuluyor" dedi.