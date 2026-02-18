TZOB: Ramazan öncesi 41 üründen 27'sine zam geldi
Kardeşlere maskeli saldırı cinayetinde 2 kişi tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki kardeşe yönelik silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

18 Şubat 2026
Olay, önceki gün saat 23.20'de İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet üzerinde bulunan ve yüzü bezle kapalı olduğu belirtilen şahıs, seyir halindeki hafif ticari araca tabancayla ateş açtı. Saldırıda araç sürücüsü Emirhan Mırık (25) sol kol ve el üstünden yaralanırken, yanında bulunan kardeşi Yiğit Mırık (19) başından vurularak ağır yaralandı. Araçta bulunan 2 kişi ise saldırıyı yara almadan atlattı. Yaralılardan Emirhan Mırık ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Başından ağır yaralanan Yiğit Mırık ise Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 adet pompalı tüfeği park halindeki bir aracın yanında atılmış halde ele geçirdi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucu tabancayla ateş eden kişinin Ahmet G. (21), motosikleti kullanan kişinin ise Melih K. (23) olduğu tespit edildi. Ahmet G. ve Melih K. yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ahmet G., "Ben lise öğrencisi iken Yiğit Mırık'ın babasının iş yerinde staj yaptım. Kendileri ile tanışıklığım bu şekilde başladı. Kendileri 'uyuşturucu ticareti işi' yapıyorlardı. Beni de bu işin içerisine çektiler. Bana satmam için uyuşturucu madde vermişlerdi. Ben de bu maddeyi polise yakalattım. Bu olay nedeniyle cezaevine girdim. Cezaevinden çıktıktan sonra da Yiğit ve Emirhan bu uyuşturucunun parasını benden sürekli olarak istediler. Ben husumet oluşmaması için bunlara istedikleri bedeli verdim. 'Bunun faizi de var' diye faizini de istediler. Ben yine istedikleri tutarı verdim. Ben para vermeye devam edince bunlar sürekli olarak yine para istediler. Para vermekten vazgeçince bu sefer ailemi arayıp 'borcu var' diyerek para talebinde bulundular. Aramızda husumet başladı. Olay akşamı Yiğit benimle konuşmak istedi. Melih ile Atakum'da karşılaştık. Beni Kadifekale Mahallesi'ne bırakmasını istedim. Yiğit'in buluşma noktası olarak gönderdiği adrese gittik. Söz konusu adrese giderken bir araçtan tüfek çıkartıldığını gördüm. Karşı taraf 2 el ateş etti. Silahı çıkararak kendimi korumak maksadıyla Yiğit'e doğru ateş ettim. Yiğit'in elinde tüfeği gördüğüm için bizzat Yiğit'i hedef aldım. Olay nedeniyle pişmanım" dedi.

Mahkeme Ahmet G. ile Melih K.'nin tutuklanmasına karar verdi. Cinayet şüphelisi 2 kişi, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

