Bakan Gürlek açıkladı: Avukatlar için yeni reform paketi geliyor!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara 2 No'lu Baro heyetiyle yaptığı görüşmede avukatların mesleki faaliyetlerini kolaylaştıracak adımları "Güven Veren Adalet" hedefinin merkezine koyduklarını belirtti. Gürlek, duruşma düzeninden dijital erişime kadar geniş bir yelpazede barolarla sürekli istişare içinde olacaklarını ve önümüzdeki günlerde avukatlık mesleğinin saygınlığını artıracak yeni düzenlemelerin hayata geçeceğini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Şubat 2026 19:10, Son Güncelleme : 18 Şubat 2026 19:32
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir ve yönetimini makamında kabul etti.

Gürlek, kabulde yaptığı konuşmada, yargının üç sacayağından biri olan savunmanın güçlü olduğu bir sistemde, adaletin daha sağlam ve daha etkin şekilde tecelli edeceğini belirtti.

Avukatların mesleki faaliyetlerini güven içinde, saygınlıkla ve etkin şekilde sürdürebilmeleri için gerekli ortamı daha da güçlendireceklerini vurgulayan Gürlek, duruşma düzeninden fiziki koşullara, dijital erişimden mesleki iletişim kanallarına kadar her alanda işbirliğini artıracaklarının, barolar ile düzenli istişare mekanizmaları kurarak sorunlara birlikte çözüm üreteceklerinin altını çizdi.

Gürlek, avukatların vatandaşların hukuk hizmetlerine ulaşmasında yol gösterici temel aktörlerden biri olduğuna işaret ederek, son 24 yılda avukatları doğrudan ilgilendiren reform niteliğinde birçok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini hatırlattı.

"Çözümleri ortak aklın ışığında arıyoruz"

Yargı paketleriyle avukatlara yönelik çeşitli düzenlemelerin yapıldığını ve mesleğe yeni başlayan avukatların maddi anlamda desteklendiğini aktaran Gürlek, şunları kaydetti:

"Avukatlarımızın mesleki faaliyetlerini kolaylaştıran adımları, güven veren adalet hedefimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişmelerinde önemli bir paydaş olan avukatlarımızın talep ve beklentileri üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Çözümleri ortak aklın ışığında arıyoruz. Reform niteliğindeki bu düzenlemelerin yanında avukatlık mesleğinin geliştirilmesi için bütüncül bir yaklaşıma gereksinim olduğunun da farkındayız."

Avukatların adli süreçlere daha etkin katılmasını önemli bir hedef olarak belirlediklerini bildiren Gürlek, bu hedefler doğrultusunda yapacakları çalışmaları anlattı.

Bakan Gürlek, gelecek günlerde avukatların meslek hayatını daha da kolaylaştıracak düzenlemelerin yapılacağını bildirdi.

