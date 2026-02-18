Ramazanda okullarda 'Maarifin Kalbinde Ramazan' temalı etkinlikler düzenlenecek

Tekin, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, ramazan ayı boyunca öğrencilerin paylaşma bilincini geliştiren, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendiren, birlik ruhu, adalet, merhamet ile vatanseverlik gibi milli, manevi değerleri pekiştiren eğitsel ve sosyal etkinlikler gerçekleştireceklerini belirtti.

Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Ramazan ayında okullarımızda 'Maarifin Kalbinde Ramazan' temalı etkinlikler düzenlenecek. Gönüllülük esasına dayalı olarak planlanan etkinliklerle, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ışığında köklerden geleceğe uzanan, sosyal ve duygusal becerilerin gelişimini destekleyen, değer temelli ve insan merkezli bir maarif anlayışını esas alıyoruz. Değerli öğrencilerimize etkinliklerde başarılar, onlara rehberlik eden kıymetli öğretmenlerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Bu vesileyle aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'ini kutluyor, sağlık ve esenlikler diliyorum."