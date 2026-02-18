Bayraktar TB3 SİHA, NATO tatbikatında hedefi tam isabetle vurdu

Tatbikat kapsamında TCG Anadolu gemisini ziyaret eden Gerhartz, burada yetkililerden faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Ziyaret esnasında Bayraktar TB3'ün uçuşunu ve hedefe atışını da izleyen Gerhartz, hedefin tam isabetle vurulmasını alkışla karşıladı.

Gerhartz, burada yaptığı açıklamada, "NATO Komutanı olarak, Türk Silahlı Kuvvetlerine, Steadfast Dart 2026 tatbikatına bu kadar önemli ve dikkate değer bir katkı sağladıkları için çok minnettarım." dedi.

Atışın başarılı şekilde yapılmasının ardından Gerhartz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Bayraktar TB3'ün yanına giderek ilgilileri tebrik etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan, Bayraktar TB3 SİHA'nın attığı füzedeki "Mavi vatan sınır tanımaz" yazısı dikkat çekti.