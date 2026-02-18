Bakan Kurum: Bu başarı hikayesini sonuna kadar izlemek isteyeceksiniz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde tamamlanan Asrın İnşa Seferberliği'nin konu edildiği "Bu Başarı Türkiye'nin" filmini sosyal medya hesabından paylaştı. 6 Şubat 2023 saat 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen 7,7 ve yaklaşık 9 saat sonra 13.24'te Elbistan'da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremler 108 bin kilometrekarelik alanda 14 milyon kişiyi etkiledi. Asrın Felaketi olarak kayıtlara geçen depremde 53 bin 697 vatandaş hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla depremlerin ardından 15. günde ilk köy konutlarının temelinin atılmasıyla Asrın İnşa Seferberliği başlatıldı. 45. günde ilk köy evleri Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Belpınar ve Mesthüyük köylerinde teslim edildi. 3 yıl içinde deprem bölgesinde 455 bin bağımsız bölüm tamamlandı. Son teslimat 27 Aralık 2025'te Hatay'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle gerçekleşti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Emlak Konut GYO, İLBANK ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü iş birliği ile tamamlanan Asrın İnşa Seferberliği için "Bu Başarı Türkiye'nin" filmi hazırlandı. #TürkiyeminGücüneBak etiketiyle filmi sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, "Yeniden kurulan şehirler, yeniden başlayan hayatlar ve o anlara eşlik eden çok tanıdık yüzler. Bu başarı hikayesini sonuna kadar izlemek isteyeceksiniz" dedi.

Filmde sanat, spor ve magazin dünyasından tanınmış isimler yer aldı. Depremin ilk anından itibaren Hatay'a yardım çağrısı yapan milli futbolcu Volkan Demirel, motosiklet yarışçısı Bahattin Sofuoğlu, milli güreşçi Rıza Kayaalp, Dünya ve Avrupa şampiyonu boksör Busenaz Çakıroğlu, şarkıcı Demet Akalın, sunucu ve oyuncu Zuhal Topal, oyuncu Mert Yazıcıoğlu, şef Arda Türkmen, gazeteci Fulya Öztürk ve sanatçı Orhan Gencebay'ın yer aldığı filmde dayanışma, birlik ve beraberlik ile yeniden ayağa kalkmanın hikayesi anlatıldı. Filmde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Depremin vurduğu 11 ilimizde yapımı tamamlanan 455 bininci afet konutumuzu hak sahibi kardeşlerimize teslim etmenin gururunu yaşıyoruz" ifadesine de yer verildi.

Depremzede vatandaşların taşınma ve yerleşme süreçlerinin konu edildiği filmde, Arda Türkmen yeni evine yerleşmiş bir ailenin ilk misafiri için yemek yaparken, Demet Akalın bir esnafın siftahına katkıda bulunuyor. Orhan Gencebay evine yeni yerleşmiş bir ailenin çocuklarının nişan kurdelesini "Berhudar olun" diye keserken, Volkan Demirel "Evimize gidiyoruz" diyerek yeni halı sahalarına kavuşan Hataylı çocukların antrenmanına eşlik ediyor. Şampiyon sporcular yeni evlerine kavuşan vatandaşların eşyalarını taşımaya yardım ediyor. Oyuncu Mert Yazıcıoğlu kendi rol aldığı diziyi depremzede aileyle birlikte izlerken yer aldı. Filmin çekimlerinin tamamı deprem bölgelerinde, gerçek konutlarda ve dükkanlarda gerçekleştirildi.