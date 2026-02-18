İstanbul Havalimanı "Havalimanı Platin Ödülü"ne layık görüldü

Bayraktar TB3 hedefi on ikiden vurdu: NATO Komutanı alkışlarla izledi!
Bayraktar TB3 hedefi on ikiden vurdu: NATO Komutanı alkışlarla izledi!
Bakan Memişoğlu açıkladı: HPV aşısı ücretsiz olacak mı?
Bakan Memişoğlu açıkladı: HPV aşısı ücretsiz olacak mı?
3 şişe suya 600 TL hesap! Bakanlık işletmeye cezayı kesti
3 şişe suya 600 TL hesap! Bakanlık işletmeye cezayı kesti
54 ürün daha ifşa edildi: Kıymada tavuk, sucukta gıda boyası!
54 ürün daha ifşa edildi: Kıymada tavuk, sucukta gıda boyası!
Bakan Gürlek açıkladı: Avukatlar için yeni reform paketi geliyor!
Bakan Gürlek açıkladı: Avukatlar için yeni reform paketi geliyor!
TZOB: Ramazan öncesi 41 üründen 27'sine zam geldi
TZOB: Ramazan öncesi 41 üründen 27'sine zam geldi
Bakan Tekin son noktayı koydu: LGS ve YKS'de değişiklik var mı?
Bakan Tekin son noktayı koydu: LGS ve YKS'de değişiklik var mı?
YÖK'ten personel için Ramazan mesaisi düzenlemesi
YÖK'ten personel için Ramazan mesaisi düzenlemesi
Kurtulmuş'tan TBMM'ye çağrı: Tarihi raporu gecikmeksizin yasalaştıralım
Kurtulmuş'tan TBMM'ye çağrı: Tarihi raporu gecikmeksizin yasalaştıralım
Erdoğan'dan valilere sosyal medya uyarısı: Ölçüyü kaçırıyorsunuz
Erdoğan'dan valilere sosyal medya uyarısı: Ölçüyü kaçırıyorsunuz
Eğitimde ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den açıklama
Eğitimde ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den açıklama
AYM üyeliği için Yargıtay'da yapılan seçimle 3 isim belirlendi
AYM üyeliği için Yargıtay'da yapılan seçimle 3 isim belirlendi
Tek tıkla market fiyatı dönemi: 50 bin ürün karşılaştırılıyor
Tek tıkla market fiyatı dönemi: 50 bin ürün karşılaştırılıyor
Numan Kurtulmuş: Tamamlanan rapor af mahiyetinde değil
Numan Kurtulmuş: Tamamlanan rapor af mahiyetinde değil
Bakanlıktan ASKİ'ye ceza ve suç duyurusu
Bakanlıktan ASKİ'ye ceza ve suç duyurusu
'Son Reçete' operasyonu: 69 gözaltı, 34 tutuklama
'Son Reçete' operasyonu: 69 gözaltı, 34 tutuklama
Emsal karar: Ehliyetsiz sürücü tazminat alabilir
Emsal karar: Ehliyetsiz sürücü tazminat alabilir
Tarihi Kırkpınar Er Meydanı sular altında kaldı
Tarihi Kırkpınar Er Meydanı sular altında kaldı
2026-YDS başvuruları başladı
2026-YDS başvuruları başladı
Yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Edis'ten ilk açıklama
Yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Edis'ten ilk açıklama
Bıçak reklamlarına 7.6 milyon TL ceza
Bıçak reklamlarına 7.6 milyon TL ceza
Terörsüz Türkiye için son adımlar: Süreci yürütene kanuni teminat
Terörsüz Türkiye için son adımlar: Süreci yürütene kanuni teminat
5 ilde organize suç örgütüne operasyon: 37 gözaltı
5 ilde organize suç örgütüne operasyon: 37 gözaltı
Diyanet'ten açıklama: Ramazan Ayı 19 Şubat Perşembe günü başlıyor
Diyanet'ten açıklama: Ramazan Ayı 19 Şubat Perşembe günü başlıyor
Kurtulmuş: Komisyon raporu yarın Meclis'te kabul edilecek
Kurtulmuş: Komisyon raporu yarın Meclis'te kabul edilecek
Ekmekteki tam buğday oranı artırılıyor
Ekmekteki tam buğday oranı artırılıyor
Bakan Çiftçi: Suç örgütlerinin ağlarını dağıtacak, finansını kurutacağız
Bakan Çiftçi: Suç örgütlerinin ağlarını dağıtacak, finansını kurutacağız
Otomobil kayıtlarında 'Ocak' freni: Trafiğe kayıt yüzde 41 düştü!
Otomobil kayıtlarında 'Ocak' freni: Trafiğe kayıt yüzde 41 düştü!
İstanbul'da milyon dolarlık otopark soygununda tutuklama talebi
İstanbul'da milyon dolarlık otopark soygununda tutuklama talebi
Öcalan ve FETÖ mensupları 'umut hakkı'ndan yararlanabilir mi?
Öcalan ve FETÖ mensupları 'umut hakkı'ndan yararlanabilir mi?
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İstanbul Havalimanı "Havalimanı Platin Ödülü"ne layık görüldü

İstanbul Havalimanı, havacılık veri devi Cirium tarafından "Havalimanı Platin Ödülü"ne layık görüldü. 2025 yılında 84,3 milyon yolcu ve 547 bin uçuşu kusursuz bir koordinasyonla yöneten İGA, zamanında kalkış oranını rekor seviyeye çıkararak küresel ligde 51. sıradan 19. sıraya sıçradı. CEO Selahattin Bilgen, bu başarının "görünmeyen dev bir emeğin uluslararası tescili" olduğunu vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Şubat 2026 23:28, Son Güncelleme : 18 Şubat 2026 23:32
Yazdır
İstanbul Havalimanı
Havacılık veri ve analiz alanında dünyanın en köklü kuruluşlarından biri olan Cirium, İstanbul Havalimanı'nı "Havalimanı Platin Ödülü" (Airport Platinum Award) ile ödüllendirdi.

Cirium'un hazırladığı "2025 Zamanında Performans İncelemesi" (On-Time Performance Review) başlıklı raporda, İstanbul Havalimanı, operasyonel mükemmeliyet alanındaki başarısı nedeniyle ödüle layık görüldü.

Ödül dolayısıyla İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali İGA Lounge'da, İstanbul Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen ve Cirium Üst Yöneticisi (CEO) Jeremy Bowen'ın katılımıyla tören düzenlendi.

Burada konuşan Bilgen, İstanbul Havalimanı'nın başarısının arkasında kusursuz bir koordinasyon olduğunu söyledi.

Ödüle layık görülmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilgen, "Bu ödül, yalnızca istatistiklerin değil, karmaşık operasyonları yönetebilme kabiliyetimizin ve kriz anlarında yolcu deneyimini koruyabilmemizin bir göstergesidir." dedi.

Bilgen, 2025 yılında 84,3 milyon yolcu ağırlayıp 547 bin uçuşu başarıyla yönettiklerini kaydederek, "Günlük ortalama 1707 uçuşla tarihimizin rekorlarını kırdık. Yolcularımız için suyun yüzeyinde her şey sakin ve akıcı görünürken, suyun altında 7/24 çalışan binlerce uzmanımız ve ileri teknolojik altyapımızla kusursuz bir koordinasyon sergiliyoruz. 117 yıllık tecrübesiyle sektörün en güvenilir odağı olan Cirium'dan bu ödülü almak, görünmeyen bu emeğin uluslararası tescilidir." diye konuştu.

Cirium'un havacılık alanındaki önemine değinen Bilgen, şöyle devam etti:

"Şirket, günümüzde havacılık verisi ve analitiği dendiğinde dünyadaki en kapsamlı portreyi temsil etmektedir. Bu miras, modern dijital çözümlerle birleşerek Cirium'u küresel havacılık standartlarını belirleyen önemli kuruluşlardan biri haline getirmiştir. Bu sayede Cirium'dan aldığımız bu ödülün İstanbul Havalimanı adına değil, ülkemiz havacılık sektörü adına da büyük gurur kaynağı olduğuna inanıyorum. İstanbul Havalimanı sadece bir havalimanı değil, küresel havacılığın kalbinin attığı bir operasyonel merkez. Bugün İGA bir yıl içinde neredeyse Türkiye'nin nüfusu kadar yolcuya ev sahipliği yapar hale geldi. 2026'da taşıdığımız yolcu sayısı daha da artarak, büyümeye devam edeceğiz."

"İstanbul Havalimanı'nın 2025 Platin Ödülü, istikrarlı ve ölçülebilir bir gelişimi yansıtmaktadır"

Cirium CEO'su Bowen ise İstanbul Havalimanı'nın sergilediği performans artışının dünya ölçeğinde bir başarı olduğunu kaydetti.

İstanbul Havalimanı'nın elde ettiği başarının bütüncül çalışmanın eseri olduğunu dile getiren Bowen, "İstanbul Havalimanı'nın 2025 Platin Ödülü, istikrarlı ve ölçülebilir bir gelişimi yansıtmaktadır. 2023 yılında yüzde 68,62 olan 'zamanında kalkış' oranını, 2024'te yüzde 76,28'e, 2025'te ise yüzde 80,72'ye ulaştıran İstanbul Havalimanı, aynı süreçte küresel büyük havalimanları sıralamasında 51'inci sıradan 19'uncu sıraya yükselmiştir. " ifadelerini kullandı.

Bowen, İstanbul Havalimanı'ndaki tüm paydaşların uyum içinde çalıştığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bu kazanımlar her havalimanı için değerli olsa da Avrupa, Asya, Afrika ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayan, dünyada çok az havalimanının her gün yönetebildiği trafik ve bağlantı düzeyinde faaliyet gösteren bir merkez (hub) olan İstanbul Havalimanı için çok daha anlamlıdır. Çünkü böylesine bir ortamda performansı artırmak, havayolları, yer hizmetleri ekipleri ve hava trafik kontrolü arasında operasyonel bir disiplin ve koordinasyon gerektirir. Veriler, İGA İstanbul Havalimanı'nın temel başarı çıtasını yükselttiğini ve bu seviyeyi koruduğunu gösteriyor."

Platin Ödülü'nün tescillediği şeyin bu istikrar olduğunu vurgulayan Bowen, "2024 yılında Platin Ödülü, mükemmellik ödülü olarak getirdik. Bu ödülü getirmemizin nedeni sadece bahsettiğimiz gibi uçuşların direkt kalkmasıyla alakalı değil, bundan daha fazlasını düşünmekle alakalı bir ödül. Organizasyonun hangi rotalara uçuş yaptığını ve ne kadar komplike olduğuna bakıyoruz ve yolcu hacmine bakıyoruz. Ne kadar geç kaldıklarına bakıyoruz o yolcuların." dedi.

Bowen, başarısından dolayı Bilgen ve ekibini tebrik etti.

Konuşmaların ardından Bowen, Bilgen'e Havalimanı Platin Ödülü'nü verdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber