Bayraktar TB3 hedefi on ikiden vurdu: NATO Komutanı alkışlarla izledi!
Bakan Memişoğlu açıkladı: HPV aşısı ücretsiz olacak mı?
3 şişe suya 600 TL hesap! Bakanlık işletmeye cezayı kesti
54 ürün daha ifşa edildi: Kıymada tavuk, sucukta gıda boyası!
Bakan Gürlek açıkladı: Avukatlar için yeni reform paketi geliyor!
TZOB: Ramazan öncesi 41 üründen 27'sine zam geldi
Bakan Tekin son noktayı koydu: LGS ve YKS'de değişiklik var mı?
YÖK'ten personel için Ramazan mesaisi düzenlemesi
Kurtulmuş'tan TBMM'ye çağrı: Tarihi raporu gecikmeksizin yasalaştıralım
Erdoğan'dan valilere sosyal medya uyarısı: Ölçüyü kaçırıyorsunuz
Eğitimde ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den açıklama
AYM üyeliği için Yargıtay'da yapılan seçimle 3 isim belirlendi
Tek tıkla market fiyatı dönemi: 50 bin ürün karşılaştırılıyor
Numan Kurtulmuş: Tamamlanan rapor af mahiyetinde değil
Bakanlıktan ASKİ'ye ceza ve suç duyurusu
'Son Reçete' operasyonu: 69 gözaltı, 34 tutuklama
Emsal karar: Ehliyetsiz sürücü tazminat alabilir
Tarihi Kırkpınar Er Meydanı sular altında kaldı
2026-YDS başvuruları başladı
Yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Edis'ten ilk açıklama
Bıçak reklamlarına 7.6 milyon TL ceza
Terörsüz Türkiye için son adımlar: Süreci yürütene kanuni teminat
5 ilde organize suç örgütüne operasyon: 37 gözaltı
Diyanet'ten açıklama: Ramazan Ayı 19 Şubat Perşembe günü başlıyor
Kurtulmuş: Komisyon raporu yarın Meclis'te kabul edilecek
Ekmekteki tam buğday oranı artırılıyor
Bakan Çiftçi: Suç örgütlerinin ağlarını dağıtacak, finansını kurutacağız
Otomobil kayıtlarında 'Ocak' freni: Trafiğe kayıt yüzde 41 düştü!
İstanbul'da milyon dolarlık otopark soygununda tutuklama talebi
Öcalan ve FETÖ mensupları 'umut hakkı'ndan yararlanabilir mi?
19 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2026 00:03, Son Güncelleme : 19 Şubat 2026 00:05
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Boğaziçi akademisyenlerinin 1261. nöbetine destek ziyaretinde bulunacak.

(İstanbul/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da Makbule Küçükçalık İlkokulu Açılış Töreni'ne, Maarifin Kalbinde Ramazan Programı'na ve şehit ve gazi aileleriyle iftara katılacak.

(Erzurum/10.00/14.00/17.15)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya gelecek.

(Ankara/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2025 Aralık'a ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/10.00/14.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı konut ve iş yeri satış istatistiklerini, şubat ayı tüketici güven endeksini ve 2024 yılı yurt dışında kontrol edilen girişim istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

3- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'nun ilk toplantısına katılacak.

(Washington)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, İngiltere'nin Nottingham Forest ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

2- UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Samsunspor, Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Üsküp/23.00)

3- Trendyol 1. Lig'in 26. haftası; SMS Grup Sarıyer-Amed Sportif Faaliyetler, Adana Demirspor-Özbelsan Sivasspor, İmaj Altyapı Vanspor-Sipay Bodrum FK ve Sakaryaspor-Atko Grup Pendikspor müsabakalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/Adana/Van/13.30/Sakarya/20.00)

4- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı-final play-in ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fransa'nın Basket Landes ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

5- Voleybol Erkekler CEV Kupası play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe Medicana, Hollanda'nın Orion Stars ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/19.00)

