İstanbul'da sıcaklıklar 4 dereceye düşecek, kar başlayacak

Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'da 20 dereceyi aşan hava sıcaklıklarındaki ani düşüş devam ediyor. Dün sürpriz şekilde başlayan sulu kar yağışı hafta sonu yerini kara bırakacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre bugün Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ankara'nın kuzeyi, Sivas, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor. Yağışların, Artvin kıyılar ve Rize çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

3 KENTE SARI KOD

Rüzgarın kuzey yönlerden, Batı Karadeniz kıyıları ile Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli (50-70 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor. MGM Kastamonu, Sinop ve Samsun için sarı kodlu fırtına uyarısı yayınladı.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi devam ediyor. Bugün Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

BATIDA YAĞIŞ BAŞLIYOR

MGM'nin 5 günlük tahminlerine göre ise cumartesi gününden itibaren batı illerinde yağış etkisini gösterecek. Edirne ve Kırklareli'nde etkili olan sulu kar, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte cumartesi yerini kara bırakacak.

İSTANBUL 4 DERECEYE DÜŞECEK, KAR BAŞLAYACAK

Kar yağışı İstanbul'a ise pazar günü ulaşacak. Hafta sonu 20 derece aşan ve bugün 11 derecelerde seyredecek hava sıcaklığı pazar günü 4 dereceye gerileyecek.