Şehit aylıklarına çifte asgari ücret teklifi

Teklifin gerekçesinde; şehit yakınları ve gazilerin sosyal güvenlik ve istihdam alanında karşılaştıkları farklı uygulamaların giderilmesi ve toplumsal adaletin güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi. Teklifte, taşıt alımında uygulanan ÖTV istisnasının gazileri de kapsayacak şekilde genişletilmesi ve yedi yılda bir uygulanması öngörülüyor.

Öztürk'ün teklifinde şehit ve gazi çocuklarının kamu iş yerlerinde işçi statüsünde istihdamına yönelik ilave bir kontenjan düzenlemesi de yapılıyor.

Teklifte, kamudaki toplam işçi sayısının yüzde biri oranında şehit ve gazi çocuklarına kontenjan ayrılması talep ediliyor.

Vazife malullerinin yeniden çalışması halinde aylıklarının kesilmemesi yönünde düzenleme de yapılıyor.