Gazze Barış Kurulu Vaşington'da toplanıyor

MSB: 2026 başından bu yana 35 terörist teslim oldu
MSB: 2026 başından bu yana 35 terörist teslim oldu
Cemre düşüyor, bahar yaklaşıyor
Cemre düşüyor, bahar yaklaşıyor
Emlak Konut'tan koşuluyla faizsiz 'Hoş Geldin Evim Kampanyası'
Emlak Konut'tan koşuluyla faizsiz 'Hoş Geldin Evim Kampanyası'
Bilgi sızdıran 9'u polis 17 şüpheliye gözaltı kararı
Bilgi sızdıran 9'u polis 17 şüpheliye gözaltı kararı
Fahiş fiyat ve stokçuluğa 506 milyon lira ceza
Fahiş fiyat ve stokçuluğa 506 milyon lira ceza
Bakan Memişoğlu açıkladı: HPV aşısı ücretsiz olacak mı?
Bakan Memişoğlu açıkladı: HPV aşısı ücretsiz olacak mı?
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar batıda artacak, doğuda azalacak
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar batıda artacak, doğuda azalacak
Arıcı: Akademide eğitim yüzde 70 farklı olacak
Arıcı: Akademide eğitim yüzde 70 farklı olacak
Şehit aylıklarına çifte asgari ücret teklifi
Şehit aylıklarına çifte asgari ücret teklifi
Altında gözler ABD verisinde
Altında gözler ABD verisinde
İstanbul'da sıcaklıklar 4 dereceye düşecek, kar başlayacak
İstanbul'da sıcaklıklar 4 dereceye düşecek, kar başlayacak
İstanbul-İzmir Otoyolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı
İstanbul-İzmir Otoyolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Bayraktar TB3 hedefi on ikiden vurdu: NATO Komutanı alkışlarla izledi!
Bayraktar TB3 hedefi on ikiden vurdu: NATO Komutanı alkışlarla izledi!
3 şişe suya 600 TL hesap! Bakanlık işletmeye cezayı kesti
3 şişe suya 600 TL hesap! Bakanlık işletmeye cezayı kesti
54 ürün daha ifşa edildi: Kıymada tavuk, sucukta gıda boyası!
54 ürün daha ifşa edildi: Kıymada tavuk, sucukta gıda boyası!
Bakan Gürlek açıkladı: Avukatlar için yeni reform paketi geliyor!
Bakan Gürlek açıkladı: Avukatlar için yeni reform paketi geliyor!
TZOB: Ramazan öncesi 41 üründen 27'sine zam geldi
TZOB: Ramazan öncesi 41 üründen 27'sine zam geldi
Bakan Tekin son noktayı koydu: LGS ve YKS'de değişiklik var mı?
Bakan Tekin son noktayı koydu: LGS ve YKS'de değişiklik var mı?
YÖK'ten personel için Ramazan mesaisi düzenlemesi
YÖK'ten personel için Ramazan mesaisi düzenlemesi
Kurtulmuş'tan TBMM'ye çağrı: Tarihi raporu gecikmeksizin yasalaştıralım
Kurtulmuş'tan TBMM'ye çağrı: Tarihi raporu gecikmeksizin yasalaştıralım
Erdoğan'dan valilere sosyal medya uyarısı: Ölçüyü kaçırıyorsunuz
Erdoğan'dan valilere sosyal medya uyarısı: Ölçüyü kaçırıyorsunuz
Eğitimde ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den açıklama
Eğitimde ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den açıklama
AYM üyeliği için Yargıtay'da yapılan seçimle 3 isim belirlendi
AYM üyeliği için Yargıtay'da yapılan seçimle 3 isim belirlendi
Tek tıkla market fiyatı dönemi: 50 bin ürün karşılaştırılıyor
Tek tıkla market fiyatı dönemi: 50 bin ürün karşılaştırılıyor
Numan Kurtulmuş: Tamamlanan rapor af mahiyetinde değil
Numan Kurtulmuş: Tamamlanan rapor af mahiyetinde değil
Bakanlıktan ASKİ'ye ceza ve suç duyurusu
Bakanlıktan ASKİ'ye ceza ve suç duyurusu
'Son Reçete' operasyonu: 69 gözaltı, 34 tutuklama
'Son Reçete' operasyonu: 69 gözaltı, 34 tutuklama
Emsal karar: Ehliyetsiz sürücü tazminat alabilir
Emsal karar: Ehliyetsiz sürücü tazminat alabilir
Tarihi Kırkpınar Er Meydanı sular altında kaldı
Tarihi Kırkpınar Er Meydanı sular altında kaldı
2026-YDS başvuruları başladı
2026-YDS başvuruları başladı
Ana sayfaHaberler Dünya

Gazze Barış Kurulu Vaşington'da toplanıyor

Gazze Barış Kurulu ilk toplantısını Bugün ABD'nin başkenti Vaşington'da yapacak. Sürece 20'den fazla ülkenin dahil olması bekleniyor. Kurul Gazze'de geçiş sürecini denetleyecek. Bakan Fidan, toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Şubat 2026 10:28, Son Güncelleme : 19 Şubat 2026 10:29
Yazdır
Gazze Barış Kurulu Vaşington'da toplanıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin başkenti Vaşington'da gerçekleştirilecek olan Barış Kurulu'nun ilk toplantısına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin kurucu üyeleri arasında yer aldığı Barış Kurulu'nun bu kritik toplantısında Bakan Fidan, bölgesel barış ve Gazze'nin geleceğine dair Türkiye'nin kararlı duruşunu uluslararası kamuoyuna hitabı vasıtasıyla bir kez daha ilan edecek.

İki devletli çözüm ve insani yardım

Bakan Fidan'ın toplantı kapsamında yapacağı hitapta, Filistin meselesinin çözümüne yönelik uluslararası çabaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurgulaması bekleniyor.

Fidan'ın konuşmasında, İsrail'in ateşkes ihlallerine son vermesi ve insani yardımların Gazze'ye kesintisiz, yeterli miktarda ulaştırılmasını engelleyen uygulamaları durdurması gerektiği hatırlatılacak. Yeniden İmar ve İnsani Destek: Türkiye'nin Gazze'de insani yardım faaliyetlerini sürdüreceği ve bölgenin yeniden imar sürecine her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğu ifade edilecek.

Türkiye'nin, Gazze'de Filistin halkının haklarını korumak ve güvenliği tesis etmek amacıyla kurulacak uluslararası mekanizmalarda yer alma iradesi yinelenecek. Batı Şeria ve Yerleşimci Şiddeti: Batı Şeria'da artan yasa dışı yerleşim faaliyetleri, yerleşimci şiddeti ve İsrail'in baskılarına karşı uluslararası toplumun ivedilikle harekete geçmesi istenecek. Türkiye'nin kalıcı barış için yegane yol olarak gördüğü iki devletli çözüm perspektifine olan tam desteği teyit edilecek.

Barış Kurulu'na giden süreç

Barış Kurulu'nun temelleri, 23 Eylül 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu sekiz Müslüman liderin ABD Başkanı Donald Trump ile Gazze'de barışı tesis etmek amacıyla yaptığı görüşmeyle atılmıştı. Bu görüşmenin ardından açıklanan "Barış Planı", bölgedeki çözüm sürecinin yol haritasını oluşturdu.

13 Ekim 2025: Şarm El Şeyh Zirvesi'nde Türkiye, ABD, Katar ve Mısır'ın imzasıyla ateşkes ilan edildi ve planın ilk aşaması hayata geçti.

17 Kasım 2025: BM Güvenlik Konseyi, 2803 sayılı kararıyla Barış Planı'nı resmen kabul etti.

14 Ocak 2026: Gazze'nin idaresi için 15 Filistinli teknokrattan oluşan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi (GYUK) kuruldu. ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, planın ikinci aşamasına geçildiğini duyurdu.

16 Ocak 2026: Barış Kurulu ve ilgili organlar (Yürütme Kurulu, Yüksek Temsilcilik Ofisi, Gazze Yürütme Kurulu) ihdas edildi.

22 Ocak 2026: Bakan Fidan, Davos'ta düzenlenen törende Barış Kurulu Şartı'nı imzalayarak Türkiye'nin kurucu üyeliğini tescil etti.

Türkiye, hem Barış Kurulu'nda hem de Gazze Yürütme Kurulu'nda temsil edilerek bölgedeki barış ve istikrarın korunmasında aktif bir rol oynamaya devam ediyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber