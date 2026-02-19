Kısa vadeli dış borç stoku dördüncü çeyrekte azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık 2025 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 azalarak aralık ayı itibarıyla 165,7 milyar dolar oldu. Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoku, 225,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı KVDB stoku, önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 azalarak 72,5 milyar dolar olurken, Merkez Bankası yükümlülükleri yüzde 10 azalarak 25 milyar dolara indi.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, önceki çeyreğe göre yüzde 10,8 azalarak 8,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 2,6 azalışla 19,0 milyar dolar olurken, banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1,1 artışla 21,2 milyar ABD dolara, TL cinsinden mevduatları da yüzde 3 yükselişle 23,7 milyar dolara çıktı.

Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, önceki çeyreğe göre yüzde 4,5 oranında artarak 68,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari kredi yükümlülükleri, yüzde 4,7 oranında artarak 62,5 milyar dolar olurken, nakit kredi kaynaklı yükümlülükler yüzde 1,7 artarak 5,8 milyar dolar oldu.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, KVDB stokunun yüzde 35'inin dolar, yüzde 27,9'unun avro, yüzde 22,7'sinin Türk lirası ve yüzde 14,4'ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Aralık itibarıyla kalan vadeye göre KVDB stokunda, yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'de yerleşik bankalardaki mevduat stoku 63,9 milyar dolara düşerken, ticari kredi yükümlülükleri ise 63,1 milyar dolara yükseldi.