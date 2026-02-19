MSB: 2026 başından bu yana 35 terörist teslim oldu
Türk çayının ihracat geliri ocakta yüzde 66 arttı

Türkiye'nin Ocak 2026'daki çay ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66 artarak 2 milyon 106 bin 517 dolara yükseldi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, dünyada üzerine kar yağan tek çaya sahip Türkiye'den ocakta 51 ülke, özerk ve serbest bölgeye çay satıldı.

Kayıtlara, geçen yılın ilk ayında 1 milyon 267 bin 973 dolar olarak geçen Türk çayı ihracatı, bu yıl yüzde 66 artarak 2 milyon 106 bin 517 dolara ulaştı.

Miktar bazında geçen yıl ocakta 208 ton olan dış satım, bu yıl ise yüzde 28 artarak 267 tona yükseldi.

Türkiye'den yapılan çay ihracatında 891 bin 117 dolarla Birleşik Krallık ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 283 bin 455 dolarla Almanya ile 114 bin 743 dolarla ABD takip etti.

"Katma değerli ve markalı ürün ihracatına ağırlık vereceğiz"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şaban Turgut, çay ihracatında yıla güçlü bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Ocaktaki artışın sektör adına umut verici olduğunu belirten Turgut, "Bu yıl hem değer hem miktar bazında artışla başlamış olmamız sektörümüz açısından son derece sevindirici. Özellikle Avrupa pazarında Türk çayına yönelik talebin artması, yürüttüğümüz tanıtım faaliyetlerinin ve kalite odaklı üretimin karşılığını aldığımızı gösteriyor." dedi.

Turgut, katma değerli ve markalı ürün ihracatına ağırlık vereceklerini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Sadece miktarı artırmak değil, katma değerli ihracatı geliştirmek istiyoruz. Paketli, markalı ve özel ürün segmentindeki çay ihracatını artırmaya yönelik çalışmalarımız sürüyor. Türk çayının doğal, aromatik ve kaliteli yapısını daha fazla ülkede tanıtmayı amaçlıyoruz. Mevcut pazarlarda derinleşmenin yanı sıra yeni pazarlara açılmayı da planlıyoruz."

