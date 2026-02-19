MSB: 2026 başından bu yana 35 terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı, Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında düzenlendi.

Terörle mücadele

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kesintisiz devam eden operasyon ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında; hafta içerisinde 10 PKK'lı terörist daha teslim oldu; böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan terörist sayısı 35'e ulaştı.

Son bir haftada imha edilen 2 kilometre tünel ile birlikte Menbic'de tespit edilen tünel hatlarının yüzde 94'ü (457 km) başarıyla imha edildi. Böylece Suriye Harekat Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 759 (Tel Rıfat: 302 / Menbic 457) kilometre oldu.

Hudut güvenliği

Hudut güvenliği faaliyetleri çerçevesinde hafta boyunca 12'si terör örgütü mensubu olmak üzere 176 şüpheli yakalandı. 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 966 oldu.

Engellenen 1735 şüpheli ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 9 bin 714'e ulaştı.

Yine, bu hafta içerisinde; Hakkari hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 21 kilogram (21.566 gram) uyuşturucu madde ele geçirildi.

12 Şubat'ta Foça-Karaburun arasında battığı bildirilen düzensiz göçmen botunu kurtarma çalışmalarına Hava Kuvvetlerine ait helikopter ile destek sağlandığı aktarıldı.

Almanya'da düzenlenen NATO tatbikatı 25 Şubat'a kadar sürecek

Türk Silahlı Kuvvetleri, ikili ilişkiler ve uluslararası görevler kapsamında; başta Kıbrıs, Azerbaycan, Libya, Somali, Katar, Bosna Hersek ve Kosova olmak üzere kardeş, dost ve müttefik ülkelere destek vermeyi sürdürerek geniş bir coğrafyada barış ve istikrara önemli katkılar sağlıyor.

Türkiye'nin NATO'nun güçlü, güvenilir ve etkin bir üyesi olarak Avrupa-Atlantik bölgesinin savunma ve güvenliğine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da katkı sunmaya devam edeceği vurgulandı.

NATO'nun 2026 yılındaki en geniş kapsamlı ve en yüksek katılımlı fiili tatbikatı olan Steadfast Dart 2026, 8-25 Şubat tarihleri arasında Almanya'da düzenleniyor. Tatbikat, NATO'nun Avrupa ölçeğinde kuvvet konuşlandırma ve müşterek harekat kabiliyetini test ettiği kritik bir platform niteliği taşırken, Türkiye'nin kara, hava ve deniz unsurlarını entegre şekilde kullanabilme yeteneği Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yüksek hazırlık seviyesi ve operasyonel etkinliğini güçlü biçimde yansıttığı vurgulandı.

Bu çerçevede, 14 Şubat'ta TCG Anadolu'da görev yapan Bayraktar TB-3 Silahlı İnsansız Hava Aracı, bir NATO tatbikatı kapsamında ilk kez gemi konuşlu olarak kalkış gerçekleştirdi, deniz üzerindeki hedefi iki adet Mini Akıllı Mühimmat (MAM-L) ile tam isabetle vurdu.

'İsrail bölgedeki istikrarsızlığı derinleştiriyor'

İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da egemenliğini dayatmayı ve yerleşim faaliyetlerini genişletmeyi amaçlayan son kararın uluslararası hukukun her haliyle açık ihlali ve hükümsüz olduğu vurgulandı.

İsrail'in, Filistin toprakları üzerinde fiili durum yaratma girişimlerine karşı uluslararası topluma kararlı duruş sergilenmesi gerektiği aktarıldı. Ayrıca, İsrail'in ateşkes ihlalleri ve insani yardımları kesintiye uğratması, barış sürecine zarar verdiği ve bölgedeki istikrarsızlığı derinleştirdiğinin altı çizildi.

Savunma sanayii

Savunma sanayinin her alanında yerli ve milli olarak geliştirilen stratejik ve teknolojik ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetleri daha da artırılıyor.

Hafta içerisinde Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlandı.