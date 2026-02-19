MSB: 2026 başından bu yana 35 terörist teslim oldu
MSB'den Suriye için net sözler: SDG için başka ihtimal yok

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gündeme dair açıklama yapıldı. Suriye'deki son durumla ilgili "Suriye hükümeti ve SDG arasındaki entegrasyon sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanmasını bekliyor, halihazırda sahadaki gelişmeleri yakından takip ederek ülkemizin menfaatleri doğrultusunda gerekli tüm tedbirleri alıyoruz" denildi.

Haber Giriş : 19 Şubat 2026 12:05
MSB'den Suriye için net sözler: SDG için başka ihtimal yok

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Yunanistan ile Chevron şirketi arasındaki anlaşma ve bölgedeki faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

"Uluslararası hukuka aykırı"

Yunanistan'ın Girit'in güneyindeki hidrokarbon sahalarında tek taraflı olarak yürüttüğü çalışmaların yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

Yunanistan'ın, Girit'in güneyindeki hidrokarbon sahalarında tek taraflı olarak uluslararası şirketler ile yürüttüğü faaliyetler doğrudan ülkemizin deniz yetki alanlarını etkilememekle birlikte uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilişkilerine aykırılık teşkil etmektedir.

Libya makamlarına destek mesajı

Libya ile ülkemiz arasındaki 2019 tarihli Deniz Yetki Alanlarına İlişkin Mutabakat Muhtırasına ve Libya'nın 27 Mayıs 2025 tarihinde Birleşmiş Milletler'e bildirdiği deniz yetki alanları hilafına yürütülmeye çalışılan bu hukuksuz faaliyetin karşısındayız. Yunanistan'ın bu tek taraflı ve hukuksuz faaliyetlerine karşı Libya makamlarının girişimlerde bulunması için gerekli desteği sağlamaya devam ediyoruz.

Suriye'deki entegrasyon süreci, Somali ile yürütülen stratejik iş birliği ve Airbus heyetiyle gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bölgesel güvenlikten teknolojik iş birliklerine kadar pek çok kritik başlıkta Türkiye'nin kararlı duruşu vurgulandı.

Suriye'de "tek devlet, tek ordu" vurgusu

Suriye'deki güncel gelişmelere değinilen açıklamada, Suriye hükümeti ile SDG arasındaki entegrasyon sürecinin süratle tamamlanmasının beklendiği ifade edildi. Türkiye'nin sahadaki gelişmeleri milli menfaatler doğrultusunda anlık olarak takip ettiği belirtilirken, şu ifadelere yer verildi;

Entegrasyonun Suriye'nin üniter yapısını koruyacak; tek devlet ve tek ordu ilkesini güçlendirecek şekilde gerçekleşmesinden başka bir ihtimal söz konusu değildir. Ülkemizin menfaatleri doğrultusunda gerekli tüm tedbirler kararlılıkla alınmaktadır.

Somali'de güvenlik ve uzay limanı mesaisi

Somali'nin istikrarına yönelik verilen desteklerin artarak devam ettiğini bildiren MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) bu ülkedeki eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine dikkat çekti. Açıklamada, Somali'de yürütülen stratejik projelere dair şu bilgiler paylaşıldı;

Dost ülke Somali'de güvenlik ve istikrarın tesisi için destek faaliyetlerimiz artmaktadır. Bu kapsamda, bölgedeki sondaj faaliyetleri ile inşa edilen 'Uzay Limanı ve Test Atış Alanı'nın emniyetini sağlamaya devam ediyoruz. Somali Milli Ordusu'nun terörle mücadele operasyonlarına verilen azami destek ve TSK'nın bölgedeki varlığı, etkin bir caydırıcılık unsuru olmayı sürdürecektir.

Airbus ile havacılıkta iş birliği görüşmesi

Savunma sanayii ve havacılık kabiliyetlerinin artırılması hedefleri doğrultusunda, Bakanlık ile Airbus heyeti arasında üst düzey bir görüşme gerçekleştirildiği duyuruldu. Görüşmede, mevcut ortaklıkların güçlendirilmesi ve geleceğe dönük potansiyel iş birliği alanları üzerinde fikir teatisinde bulunulduğu kaydedildi.

