Otellerde Yapay Zeka Dönemi: Tabaktaki İsrafa 'Akıllı' Fren!

Fahiş fiyat ve stokçuluğa 506 milyon lira ceza
Fahiş fiyat ve stokçuluğa 506 milyon lira ceza
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
MSB: 2026 başından bu yana 35 terörist teslim oldu
MSB: 2026 başından bu yana 35 terörist teslim oldu
Cemre düşüyor, bahar yaklaşıyor
Cemre düşüyor, bahar yaklaşıyor
Emlak Konut'tan koşuluyla faizsiz 'Hoş Geldin Evim Kampanyası'
Emlak Konut'tan koşuluyla faizsiz 'Hoş Geldin Evim Kampanyası'
Bakan Memişoğlu açıkladı: HPV aşısı ücretsiz olacak mı?
Bakan Memişoğlu açıkladı: HPV aşısı ücretsiz olacak mı?
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar batıda artacak, doğuda azalacak
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar batıda artacak, doğuda azalacak
Arıcı: Akademide eğitim yüzde 70 farklı olacak
Arıcı: Akademide eğitim yüzde 70 farklı olacak
Şehit aylıklarına çifte asgari ücret teklifi
Şehit aylıklarına çifte asgari ücret teklifi
İstanbul'da sıcaklıklar 4 dereceye düşecek, kar başlayacak
İstanbul'da sıcaklıklar 4 dereceye düşecek, kar başlayacak
İstanbul-İzmir Otoyolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı
İstanbul-İzmir Otoyolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Bayraktar TB3 hedefi on ikiden vurdu: NATO Komutanı alkışlarla izledi!
Bayraktar TB3 hedefi on ikiden vurdu: NATO Komutanı alkışlarla izledi!
3 şişe suya 600 TL hesap! Bakanlık işletmeye cezayı kesti
3 şişe suya 600 TL hesap! Bakanlık işletmeye cezayı kesti
54 ürün daha ifşa edildi: Kıymada tavuk, sucukta gıda boyası!
54 ürün daha ifşa edildi: Kıymada tavuk, sucukta gıda boyası!
Bakan Gürlek açıkladı: Avukatlar için yeni reform paketi geliyor!
Bakan Gürlek açıkladı: Avukatlar için yeni reform paketi geliyor!
TZOB: Ramazan öncesi 41 üründen 27'sine zam geldi
TZOB: Ramazan öncesi 41 üründen 27'sine zam geldi
Bakan Tekin son noktayı koydu: LGS ve YKS'de değişiklik var mı?
Bakan Tekin son noktayı koydu: LGS ve YKS'de değişiklik var mı?
YÖK'ten personel için Ramazan mesaisi düzenlemesi
YÖK'ten personel için Ramazan mesaisi düzenlemesi
Kurtulmuş'tan TBMM'ye çağrı: Tarihi raporu gecikmeksizin yasalaştıralım
Kurtulmuş'tan TBMM'ye çağrı: Tarihi raporu gecikmeksizin yasalaştıralım
Erdoğan'dan valilere sosyal medya uyarısı: Ölçüyü kaçırıyorsunuz
Erdoğan'dan valilere sosyal medya uyarısı: Ölçüyü kaçırıyorsunuz
Eğitimde ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den açıklama
Eğitimde ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den açıklama
AYM üyeliği için Yargıtay'da yapılan seçimle 3 isim belirlendi
AYM üyeliği için Yargıtay'da yapılan seçimle 3 isim belirlendi
Tek tıkla market fiyatı dönemi: 50 bin ürün karşılaştırılıyor
Tek tıkla market fiyatı dönemi: 50 bin ürün karşılaştırılıyor
Numan Kurtulmuş: Tamamlanan rapor af mahiyetinde değil
Numan Kurtulmuş: Tamamlanan rapor af mahiyetinde değil
Bakanlıktan ASKİ'ye ceza ve suç duyurusu
Bakanlıktan ASKİ'ye ceza ve suç duyurusu
'Son Reçete' operasyonu: 69 gözaltı, 34 tutuklama
'Son Reçete' operasyonu: 69 gözaltı, 34 tutuklama
Emsal karar: Ehliyetsiz sürücü tazminat alabilir
Emsal karar: Ehliyetsiz sürücü tazminat alabilir
Tarihi Kırkpınar Er Meydanı sular altında kaldı
Tarihi Kırkpınar Er Meydanı sular altında kaldı
2026-YDS başvuruları başladı
2026-YDS başvuruları başladı
Yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Edis'ten ilk açıklama
Yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Edis'ten ilk açıklama
Ana sayfaHaberler Yaşam

Otellerde Yapay Zeka Dönemi: Tabaktaki İsrafa 'Akıllı' Fren!

Ankara HiltonSA, gıda israfıyla mücadelede yapay zeka teknolojisini mutfağa indirdi. otelde uygulanan 'yapay zeka sistemi' ve dijital ölçümleme sistemleri sayesinde kruvasanlar küçüldü, porsiyonlar optimize edildi ve tonlarca gıda çöpe gitmekten kurtarıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Şubat 2026 12:30, Son Güncelleme : 19 Şubat 2026 14:05
Yazdır
Otellerde Yapay Zeka Dönemi: Tabaktaki İsrafa 'Akıllı' Fren!

Ankara HiltonSA otel, gıda israfını azaltmak için yapay zeka destekli "akıllı çöp kutuları"na geçti. Bu sistem sayesinde otel kahvaltılarındaki kruvasanlar küçüldü, porsiyonlar değişti, israf büyük ölçüde azaldı.

Mutfakta Dijital Devrim: 3.7 Ton Gıda İsrafı Önlendi

Geleneksel otelcilik anlayışı, yerini veri odaklı ve çevre dostu bir modele bırakıyor. Ankara HiltonSA, küresel sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında hayata geçirdiği "Green Ramadan" programıyla gıda israfında rekor bir başarıya imza attı. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Winnow iş birliğiyle yürütülen çalışmalarda, son bir yıl içerisinde tam 3.7 ton gıda israfı engellendi.

Yapay Zeka Çöpe Gideni Görüyor

Sistemin merkezinde, mutfak operasyonlarına entegre edilen yapay zeka destekli akıllı ölçümleme cihazları yer alıyor. Bu sistemler sadece üretim aşamasındaki sebze-meyve kabuklarını değil, misafirlerin tabaklarında bıraktığı artıkları da tek tek analiz ediyor.

Veri Odaklı Porsiyonlama: Hangi ürünün daha çok israf edildiği verilerle tespit edilerek menü planlaması değiştiriliyor.

Küçülen Porsiyonlar, Artan Verim: Analizler sonucunda kahvaltılık kruvasanların boyutları küçültüldü ve porsiyon miktarları optimize edildi.

Somut Başarı: 2023 yılında kişi başı 40 gram olan gıda atığı, bu dijital disiplin sayesinde 23 grama kadar düşürüldü.

Ankara'dan Dünyaya Örnek Olan Başarı

Ankara HiltonSA Genel Müdürü Ferah Diba Yağan ev sahipliğinde tanıtılan program, Hilton EMEA genelinde de büyük ses getirdi. İlk yılında küresel ölçekte %61 oranında gıda atığı azaltımı sağlayan Green Ramadan programı, 2025 yılına kadar 14 ülkede toplam 45 otele yayılacak.

Geleneksel Lezzetler "Sıfır Atık" İle Buluşuyor

Programın sadece teknik bir takip olmadığını belirten yetkililer, bu yaklaşımın bir kurum kültürü haline geldiğini vurguluyor. Sıfır Atık (Zero Waste) politikasıyla hazırlanan iftar ve kahvaltı menülerinde; yerel üreticiden desteklenen mevsim sebzeleri ve geleneksel yemekler, israfı minimize edecek yöntemlerle misafirlere sunuluyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber