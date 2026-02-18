Otellerde Yapay Zeka Dönemi: Tabaktaki İsrafa 'Akıllı' Fren!

Ankara HiltonSA otel, gıda israfını azaltmak için yapay zeka destekli "akıllı çöp kutuları"na geçti. Bu sistem sayesinde otel kahvaltılarındaki kruvasanlar küçüldü, porsiyonlar değişti, israf büyük ölçüde azaldı.

Mutfakta Dijital Devrim: 3.7 Ton Gıda İsrafı Önlendi

Geleneksel otelcilik anlayışı, yerini veri odaklı ve çevre dostu bir modele bırakıyor. Ankara HiltonSA, küresel sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında hayata geçirdiği "Green Ramadan" programıyla gıda israfında rekor bir başarıya imza attı. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Winnow iş birliğiyle yürütülen çalışmalarda, son bir yıl içerisinde tam 3.7 ton gıda israfı engellendi.

Yapay Zeka Çöpe Gideni Görüyor

Sistemin merkezinde, mutfak operasyonlarına entegre edilen yapay zeka destekli akıllı ölçümleme cihazları yer alıyor. Bu sistemler sadece üretim aşamasındaki sebze-meyve kabuklarını değil, misafirlerin tabaklarında bıraktığı artıkları da tek tek analiz ediyor.

Veri Odaklı Porsiyonlama: Hangi ürünün daha çok israf edildiği verilerle tespit edilerek menü planlaması değiştiriliyor.

Küçülen Porsiyonlar, Artan Verim: Analizler sonucunda kahvaltılık kruvasanların boyutları küçültüldü ve porsiyon miktarları optimize edildi.

Somut Başarı: 2023 yılında kişi başı 40 gram olan gıda atığı, bu dijital disiplin sayesinde 23 grama kadar düşürüldü.

Ankara'dan Dünyaya Örnek Olan Başarı

Ankara HiltonSA Genel Müdürü Ferah Diba Yağan ev sahipliğinde tanıtılan program, Hilton EMEA genelinde de büyük ses getirdi. İlk yılında küresel ölçekte %61 oranında gıda atığı azaltımı sağlayan Green Ramadan programı, 2025 yılına kadar 14 ülkede toplam 45 otele yayılacak.

Geleneksel Lezzetler "Sıfır Atık" İle Buluşuyor

Programın sadece teknik bir takip olmadığını belirten yetkililer, bu yaklaşımın bir kurum kültürü haline geldiğini vurguluyor. Sıfır Atık (Zero Waste) politikasıyla hazırlanan iftar ve kahvaltı menülerinde; yerel üreticiden desteklenen mevsim sebzeleri ve geleneksel yemekler, israfı minimize edecek yöntemlerle misafirlere sunuluyor.